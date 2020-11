Mahomes cubre gastos del 'Arrowhead Stadium' como centro de votación

Kansas City (EE.UU.), 3 nov (EFE).- El mariscal de campo estelar de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, que hizo todo lo posible para promover la participación de votantes en las elecciones presidenciales del 2020, también se comprometió a cubrir los gastos incurridos en transformar el campo de juego de su equipo, el 'Arrowhead Stadium', en un centro de votación.

Un portavoz de la fundación de Mahomes, confirmó al canal de televisión KSHB de Kansas City, que a principios de octubre Mahomes aportó el costo para instalar aproximadamente 25 máquinas de votación y salarios de 30 trabajadores electorales.

Mahomes, que no había hecho ningún comentario al respecto, habló este martes sobre su decisión de pagar la factura durante un episodio del podcast 'Huddle and Flow'.

'Pensé que era muy importante no sólo lograr que la mayor cantidad de gente votara como fuera posible, sino también usar un lugar como el Arrowhead, donde nos divertimos, mostramos mucho amor y unidad, donde la gente se une, y usar eso como un lugar donde podemos unirnos, votar y usar nuestra voz', justificó Mahomes su decisión de comprometerse a pagar la factura de los gastos.

Agregó que 'pensé que el Arrowhead era un lugar perfecto para ello y los Chiefs estaban todos de acuerdo, y algunos otros compañeros del equipo, todos pusimos nuestro esfuerzo y realmente logramos que fuera un punto central para que todos tuviesen la oportunidad de votar si lo deseaban'.

Mahomes también confirmó que el 2020 fue la primera elección presidencial en la que acudió a votar.

'De hecho, me registré para votar cuando estaba en la universidad, pero ni siquiera salí a votar. Entonces, para mí, no era importante salir a votar', admitió Mahomes, de 25 años. 'Por eso me alegro de haber podido hacer eso y usar mi voz y llevar a otros a hacer lo mismo'.EFE