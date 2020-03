Maite Perroni: la ambición supera al amor en 'Herederos por accidente'

Mónica Rubalcava

México, 25 mar (EFE).- La actriz Maite Perroni regresa a las pantallas con 'Herederos por accidente', una serie en la que, aseguró a Efe, 'la ambición es más fuerte que el amor' y en la que una familia mexicana vive con una española con una herencia de por medio.

'Va a ser todo un enredo: son dos familias viviendo sobre el mismo techo entre ideologías, costumbres, hábitos diferentes. Todo se vuelve un caos y yo estoy en medio de estas dos familias tratando de sobrevivir', dijo Perroni, quien interpreta a la protagonista, Lupe.

Esta serie plantea la muerte del patriarca de una familia española y un terrible accidente del heredero de sus bienes, que hará que la atención se centre en el hijo que Lupe, una joven mexicana, espera de él.

Recientemente, Perroni (Ciudad de México, 1983) interpretó en 'Doblemente embarazada' (2019) a una mujer que se mete en problemas por estar embarazada y no saber quién es el padre y ahora vuelve a interpretar a una madre, tomando el nombre del personaje que le trajo fama en la telenovela juvenil 'Rebelde', pero esta vez con otro giro.

'Lupe, Lu, Lupita, como le quieran llamar, es una chava independiente que se fue a vivir a España a trabajar y a pagarse la universidad. De pronto llega una sorpresa inesperada pues está esperando un bebé que es el heredero de todo el imperio, pero a ella no le importa la herencia, lo que quiere es estar bien', cuenta Perroni.

La mexicana explica que el proyecto, que llegará a 16 países de Latinoamérica a partir del jueves 26 de marzo por la plataforma Claro Video, es un proyecto familiar, ideal para estos momentos difíciles en el mundo debido a la pandemia del coronavirus.

Aunque la codicia protagoniza la historia, la actriz considera 'que a pesar de todos los defectos que tengamos, la familia es lo más importante. Todo empieza por una ambición pero al final nos damos cuenta de que la familia es lo más importante'.

El reparto está formado por actores mexicanos como Consuelo Duval y su hijo Michel Duval, Camila Valero o Norma Angélica, entre otros, mientras que la familia española es representada por Cuca Escribano, Mara López y Horacio Colomé.

COMEDIA A PESAR DE TODO

'Nos quedamos todo el elenco en una hacienda, que es la mansión, y de alguna forma empezamos a vivir la serie en la vida real porque estábamos enclaustrados, no había a dónde salir', asegura Camila Valero, quien interpreta a Mafer.

'Mafer es un personaje muy chistoso. Su encanto y su chiste es que es extremadamente celosa de su novio Marco (Michel Duval), es como típica niña de clase alta que no tiene percepción del mundo real', comenta Valero.

Desde su punto de vista, la serie aborda diversos estereotipos tanto mexicanos como españoles que hacen que la producción obtenga un tono de comedia especial sin caer en lo banal y en lo obvio.

'Son estereotipos de los dos lados. Mi personaje, que es muy entrañable, también es un típico estereotipo pero igual esta divertido y creo que mientras sean cuidadosos, dirigidos por el camino correcto y no caigan en burlarse de una connotación negativa, no necesariamente están mal', añade.

Valero ha participado en series como 'Desenfrenadas', proyecto que considera ideal para ella; la versión mexicana de 'Perfectos desconocidos', dirigida por Manolo Caro; y ahora se aventura de lleno a la comedia con 'Herederos por accidente'.

'Me gusta la comedia, pero no me gustaría para nada clavarme en ese género o en ningún otro género en específico. A mí me gusta hacer de todo, drama y comedia: he hecho proyectos que tienen elementos de los dos y son los que más disfruto', asegura.

Sin embargo, la bisnieta de la primera actriz mexicana Silvia Pinal, aún no está segura si lo suyo es el cine o la televisión.

'He estado en dos películas y dos series y creo que necesito una experiencia más significativa en cine para poder decir qué me gusta más. Lo que me gusta de la televisión es que te da la oportunidad de quedarte más tiempo con un personaje y ver su evolución', dice.

Finalmente, Valero coincide con Perroni en que es un buen momento para darle una oportunidad a la serie producida y escrita por el español Frank Valero.

'Creo que en estos tiempos tan inciertos y agobiantes, todos necesitamos reírnos un ratito', expresa. EFE

