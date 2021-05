Malagó, reelegido presidente del Coni por tercera vez

Roma, 13 may (EFE).- Giovanni Malagó fue reelegido este jueves como presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) por tercera vez consecutiva, al ganar las elecciones a Renato Di Rocco y a Antonella Bellutti, informó el organismo olímpico en un comunicado oficial.

Malagó, presidente desde 2013, seguirá al frente del CONI hasta 2025 tras recibir 55 votos (79,71 %), por los 13 de Di Rocco, expresidente de la Federación de Cicilismo Italiana (18,84 %), y uno de Bellutti, exatleta olímpica (1,45 %).

Las elecciones, dirigidas por el miembro honorario del Comité Olímpico Internacional (COI) Franco Carraro, fueron organizadas en el Tennis Club Bonacossa de Milán, el lugar en el que, hace 75 años, se eligió el primer presidente del CONI, Giulio Onesti.

Malagó, de 62 años, se convirtió en el tercer presidente que más tiempo dirigió al CONI, tras Onesti y Gianni Petrucci, y prometió darlo todo para devolver la confianza a sus electores.

'En este momento de particular dificultad quiero seguir honrando un mundo importante para mí, por el que tomé un compromiso que he demostrado respetar. No existe posición mejor para mí que ser presidente del CONI. Sois mi familia y siempre estaré a vuestro lado', dijo Malagó tras ganar las elecciones.

Entre sus logros, Malagó consiguió llevar los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 a Milán-Cortina, después del intento fallido de organizar los Juegos Olímpicos de 2024 en Roma, por falta de apoyo del Gobierno italiano. EFE