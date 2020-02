Mánager mexicano afirma que victoria contra Panamá los acerca más a semifinal

San Juan, 3 feb (EFE).- El mánager del equipo mexicano los Tomateros de Culiacán, Benji Gil, resaltó este lunes la labor del abridor cubano Yoanys Quiala en la victoria de su equipo 6-1 sobre los panameños Astronautas de Chiriquí, acercándolos más a las semifinales de la Serie del Caribe San Juan 2020.

'Fue una excelente salida de Yoanys. No me ha tocado ver todos los juegos de la Serie, pero no sé quién haya sido más dominante en algún otro juego', destacó Gil en rueda de prensa luego del encuentro.

Quiala, de 26 años y natural de Mayari, Cuba, terminó su labor de este lunes lanzando 7 entradas completas, en las que tiró 81 lanzamientos, 60 de ellos para strikes, concedió 3 imparables y ponchó a 4.

'A sabiendas que tienes un pitcher de calidad, no te desesperas', abundó Gil.

Con la victoria, México puso su récord en el torneo caribeño en 2-1, mientras que Panamá cayó a 1-2.

'Era bastante importante la victoria de hoy porque casi ya tenemos un pie adentro. Ahora con una victoria más ya aseguramos pasar a la semifinal, que es lo que todo el mundo busca para alzar el campeonato', resaltó.

El próximo encuentro de la novena mexicana será el martes ante los Cardenales de Lara, de Venezuela, que al momento copa el primer puesto del torneo con récord de 2-0.

Gil, por otra parte, destacó el trabajo que ha hecho su equipo, del cual dijo que está compuesto por jugadores de cinco o seis equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, lo que pudo haberle quitado un poco de química entre los peloteros, pero no ha sido así al momento.

Ante ello, Gil indicó que sus jugadores están 'completamente comprometidos con apoyar y buscar el título'.

'Yo estoy sumamente agradecido por los jugadores y su disposición', afirmó el expelotero.

Quiala, quien refuerza a los Tomateros después de jugar con los Toros de Tijuana sostuvo que su plan ante los panameños fue 'atacar la zona' de strike sin importar la situación del juego ni el conteo ni el horario del partido, a las 10.00 hora local (14.00 GMT).

'Lanzar a las 10 de la mañana no lo hacía hace como 7 o 8 años. Pero nada, uno se acomoda y se ajusta con lo que hay', puntualizó. EFE