Mandi se despide 'con sentimiento contradictorio, de alegría y tristeza'

Sevilla, 26 may (EFE).- El defensor internacional argelino Aïsa Mandi se ha despedido este miércoles del Real Betis, club en el que ha militado las últimas cinco temporadas, con un comunicado publicado en las redes sociales en el que expresa que tiene 'un sentimiento contradictorio, a la vez de alegría y de tristeza'.

Mandi, que acordó hace algunos meses su fichaje por tres temporadas con el Villarreal, señala que tenía 'necesidades de cambio, ganas de un nuevo desafío y ganas de ver otros lugares, sabiendo que había estado sólo en dos clubes' durante su carrera.

'No renovar con el Betis ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida. Echaré de menos cada momento, pero me voy sin arrepentimiento y con la conciencia tranquila de haber dado todo por este escudo', añade el escrito del jugador de origen francés, de 29 años.

Aïsa Mandi nació en la región de Champaña y se formó en el Stade de Reims local, en cuyo primer plantel militó entre 2011 y 2016, cuando fue transferido por 4,5 millones de euros al Betis, con cuya camiseta ha disputado 143 encuentros oficiales en los que ha marcado 8 goles. EFE

