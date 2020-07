Manifestantes exigen libertad para gobernador de la región rusa de Jabárovsk

(Actualiza el número de participantes en la manifestación)

Moscú, 11 jul (EFE).- Miles de personas se concentraron en el centro de Jabárovsk, capital de la región rusa homónima en el Lejano Oriente, para exigir la puesta en libertad de su gobernador, Serguéi Furgal, acusado de organizar los asesinatos de dos empresarios en 2004 y 2005.

'Devuélvannos a Furgal', 'Furgal, a casa', rezaban algunas de las pancartas que portaban los manifestantes, según las imágenes ofrecidas por la agencia oficial rusa TASS.

Según datos de la Policía, entre 10.000 y 12.000 personas participaron en la manifestación, de una magnitud sin precedentes para Jabárovsk.

El mitin de apoyo al gobernador, uno de los contados mandatarios regionales que no pertenecen al partido oficialista Rusia Unida, se desarrolló de manera pacífica y la policía no intervino, pese a que no contaba con la preceptiva autorización del ayuntamiento.

'Queridos habitantes de la región de Jabárovsk, gracias por vuestro apoyo. Esta unanimidad no la había visto nunca la región de Jabárovsk ni el Lejano Oriente ni Rusia. Estamos seguros que seréis oídos', señaló el gobierno regional en un comunicado, en el que llamó a la calma y a no permitir desórdenes.

Furgal, de 50 años, fue detenido el jueves por la mañana cerca de su casa cuando se disponía a ir al trabajo, tras lo cual fue trasladado en avión a Moscú, donde fue interrogado y acusado formalmente.

Veinticuatro horas, después un tribunal de la capital rusa dejó al político en prisión preventiva por un plazo de dos meses.

Furgal, exdiputado y miembro del ultranacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia (PLDR), accedió al cargo de gobernador de Jabárovsk en 2018, cuando se impuso en las urnas al candidato del partido oficialista Rusia Unida.

El líder del PLDR, Vladímir Zhirinovski, que calificó de persecución política las acciones judiciales contra su compañero de partido, ha amenazado con protestas masivas en su defensa e, incluso, con la renuncia de su grupo en la Duma del Estado (Cámara Baja), donde cuenta con 40 de los 450 escaños que la conforman.

Al comentar en su blog la manifestación en Jabárovsk, el diputado de la asamblea legislativa de San Petersburgo y dirigente del partido liberal opositor Yábloko Borís Vishnevski se preguntó cuántas personas saldrían a la calle a protestar si arrestase al gobernador de su ciudad o al alcalde de Moscú, ambos de Rusia Unida.

'Creo que no saldría nadie. Por el contrario, muchos saldrían a celebrar', aventuró. EFE