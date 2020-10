Maniobras UNITAS Ecuador reunirá más de 900 efectivos de una decena de países

Quito, 16 oct (EFE).- Trece navíos de armadas de una decena de países de la región y del mundo, y mas de 900 efectivos participarán en las maniobras UNITAS 2020, previstas en Ecuador en la primera mitad de noviembre.

Los ejercicios militares, que se celebrarán en la ciudad portuaria de Manta (oeste) entre el 2 y el 11 de noviembre, buscan la 'interoperabilidad' entre las armadas de los países de la región a la hora de afrontar retos comunes, sean estos amenazas como el narcotráfico, o eventos de cualquier tipo en los que se requiera cooperación internacional.

'Es un bloque de países que de alguna manera buscamos la interoperabilidad para poder realizar ejercicios que puedan significar aquello para lo que están las armadas', dijo a Efe le contraalmirante Daniel Gínez Villacís, comandante de Operaciones Navales de la Armada de Ecuador.

MANIOBRAS CONJUNTAS DESDE 1959

La idea común de estos ejercicios, que se remontan a 1959, es la de compartir experiencias y conocimiento para un mejor 'control del mar', en todos sus ángulos y aristas.

El objetivo de las maniobras, explicó el alto mando ecuatoriano, es 'realizar operaciones de superficie, submarinas, anfibias, de defensa aérea, intervención marítima, manejo y respuesta ante crisis, contención de amenazas, redes, capacidades para operar ante entornos catastróficos como tsunamis, terremotos, y en este caso, ante un entorno pandémico que nos causa restricciones'.

En el ejercicio mutinacional, que se realiza en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), intervendrán este año Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Perú, República Dominicana y Uruguay, con la participación externa de Italia.

Aunque no es la misión del simulacro militar, este año toma relevancia la importancia de las armadas en la protección contra la pesca ilegal, después de que Ecuador y varios países de la región hayan elevado quejas a nivel internacional contra la explotación exagerada en reservas marinas próximas a la zona económica exclusiva (ZEE).

'Por el momento, todavía no tenemos entre las maniobras actividades relacionadas contra de la pesca no reglamentada y no declarada, sin embargo, es un tema que está en proceso también de identificación y posible incorporación', afirmó el contraalmirante.

Ecuador ha participado en los ejercicios UNITAS en una treinta ocasiones lo largo de su historia.

Esta vez tomarán parte 13 navíos de las diferentes fuerzas navales, entre misileras, transportadores, guardacostas y de apoyo logístico, así como unas 12 aeronaves para exploración aeromarítima, de búsqueda y helicópteros embarcados.

En total, los ejercicios involucrarán a cerca de 900 personas entre 'tripulaciones y personal que participa en el staff y centro de mando'.

De los trece buques participantes, siete serán de la Armada de Ecuador, que también aportará dos unidades para la simulación de ataques aéreos, dos unidades para exploración aeromarítima, dos helicópteros embarcados y un helicóptero para apoyo de búsqueda y rescate, explicó Gínez.

COOPERACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

Sobre su interés en esta cooperación en un proyecto que encabeza Estados Unidos, con el que Ecuador restauró sus relaciones en 2017 tras diez años de distanciamiento político, Gínez manifestó que 'la Armada estadounidense constituye un apoyo importante para todos los países de la región'.

'A nosotros nos interesa como país poder tener este tipo de actividades', precisó el alto mando, 'dado que nos vemos juntos en este tipo de actividades que nos permiten intercambiar experiencias, conocer los medios tecnológicos que tienen los países de la región, y los procedimientos en las diferentes actividades que son propias' de la Armada.

'Nos permiten interactuar e interoperar y, en su momento, servirnos de apoyo mutuo y, asimismo, crecer profesionalmente con ese tipo de actividades', concluyó.

En abril de 2019, el comandante del Comando Sur de EE.UU., Craig Faller, visitó Ecuador, donde mantuvo un encuentro con el titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, al que subrayó la importancia de las acciones conjuntas y la cooperación estratégica militar. EFE