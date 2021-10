Manuel Álvarez, un centenario temible frente al tablero

Madrid, 16 oct (EFE).- Mantenerse competitivo con 100 años en el ajedrez, un deporte en el que los 30 suelen marcar el comienzo del declive, constituye un logro al alcance de muy pocos. El madrileño Manuel Álvarez Escudero es uno de ellos.

Convertido en centenario el 12 de octubre pasado, unas semanas antes había participado en el torneo de San Lorenzo de El Escorial, que fue sede de la final del Torneo de Candidatos al título mundial en enero de 1993 (el británico Nigel Short venció al holandés Jan Timman en la final). Álvarez ganó el torneo en la categoría de veteranos y en la general terminó decimosexto entre 64 jugadores.

Durante el torneo escurialense, por ejemplo, venció a Xia Zhe, nacida en 2011 y, por tanto, noventa años más joven que él.

Álvarez es uno de los tres ajedrecistas que se mantienen en activo en el mundo después de haber cumplido los cien años. Los otros dos, según la Federación Internacional (FIDE), son el también español Joan Codina y el checo Karel Koval.

El longevo jugador madrileño, un jugador peligroso por su agudo sentido táctico, ocupa el puesto 77.886 en el ránking mundial con un Elo de 1.646 puntos, y en la lista española de jugadores en activo figura en la posición 7.663.

'Ya doy muchos menos palos que hace unos años. Ahora ya me ganan los que antes yo consideraba pardillos, bien porque ellos han subido o porque yo he bajado. Pero sigo disfrutando con el ajedrez', comenta en una entrevista publicada en la web especializada Chess24.

Álvarez asegura que nunca ha sido un estudioso del ajedrez. 'Me tocaron dos libros y los regalé sin abrirlos. No me ha gustado nunca leer libros de ajedrez. Lo que sé, lo sé de oído, y ahora con la epidemia se me ha olvidado. Prefiero leer libros de física'.

El madrileña relata que se inició tarde en el ajedrez, cuando estudiaba ingeniería con 25 años. 'Un compañero me lió y me hizo meterme en el club Alfil. Yo creía que sabía jugar y no tenía ni idea, pero al cabo de un año ya empecé a ganar premios, y me empezó a gustar'.

Recuerda que en Guadalajara, a 66 km de Madrid, en un torneo de hace más de 20 años en el que participaba el equipo olímpico cubano, derrotó al campeón de Cuba Jesús Nogueiras. 'Un día de suerte, y quedé sexto en el torneo, un puesto por delante de él, entre Grandes Maestros internacionales'.

También ha sido dos veces campeón de España de veteranos, y entre los premios conseguidos no se le olvida uno que consiguió en Titulcia (Madrid). 'El premio eran melones, así que el maestro internacional Luis Reyes me decía que yo era campeón de melones. Y, efectivamente, los que participaron no sabían jugar apenas'.

Preguntado sobre cuáles eran sus objetivos en el ajedrez, no lo dudó: 'El objetivo principal siempre fue pasarlo bien y hacer amigos'.

En la actualidad es miembro del Club de Ajedrez Moratalaz y en unos días participará en el campeonato de España de veteranos en Altea (Alicante).

'¿Que cual es el secreto? No fumar, no beber vino, ir pocas veces al médico y de lo demás, todo lo que se pueda', concluyó. EFE