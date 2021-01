Manuel García-Rulfo protagonizará la serie 'The Lincoln Lawyer' en Netflix

Los Ángeles (EEUU), 11 ene (EFE).- El actor mexicano Manuel García-Rulfo aterrizará en Netlix con la serie 'The Lincoln Lawyer', inspirada en la saga de novelas criminales de Michael Connelly.

'Estoy emocionado de anunciar hoy que, después de un buen viaje, Mickey Haller volverá a la vida una vez más en la pantalla, esta vez en la adaptación en una serie de televisión de 'The Lincoln Lawyer' en Netflix con el maravilloso y talentoso Manuel García-Rulfo como protagonista', detalló este lunes Connelly en la web del gigante digital.

El escritor, que es una gran referencia del género criminal en todo el mundo, concretó que la primera temporada de esta serie tendrá diez episodios y adelantó que se basará en 'The Brass Verdict' (2008), que es el segundo libro de la saga que inició 'The Lincoln Lawyer' (2005).

Como productor ejecutivo de esta nueva serie, Connelly se mostró encantado de que García-Rulfo pueda rendir tributo al origen latino del abogado Mickey Haller, que es el personaje principal de estas novelas.

'Manuel trae una poderosa dinámica y dimensión al personaje, que se alinea con los libros y le dará a la serie la oportunidad de celebrar la herencia 'latinx' y las raíces de esta historia basada en Los Ángeles', argumentó.

David E. Kelley, el principal cerebro detrás de 'Big Little Lies' (2017-2019), será guionista y productor de 'The Lincoln Lawyer'.

García-Rulfo es uno de los actores latinos más requeridos últimamente en Hollywood.

El de Guadalajara ha compartido cartel en los últimos años con estrellas como Denzel Washington ('The Magnificent Seven', 2016), Penélope Cruz ('Murder on the Orient Express', 2017), Viola Davis ('Widows', 2018), Benicio del Toro ('Sicario: Day of the Soldado', 2018), Ryan Reynolds ('6 Underground', 2019) y Tom Hanks ('Greyhound', 2020).

Además de 'The Lincoln Lawyer', García-Rulfo tiene en el horizonte otro proyecto muy especial: la película 'El Rey de todo el mundo' del legendario director español Carlos Saura y en donde compartirá protagonismo con la también mexicana Ana de la Reguera. EFE