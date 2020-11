Maradona, en 20 frases

Madrid, 25 nov (EFE).- El argentino Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de la historia, fallecido este 25 de noviembre en su casa de la provincia de Buenos Aires a los 60 años, dejó frases para el recuerdo a lo largo de su vida.

Estas son algunas de ellas:

- 1982: “Probé la droga por primera vez en Europa en 1982”. El jugador llegó para jugar en España tras fichar por el Barcelona.

- 1984: 'El Barcelona es tan grande que puede incluso sobrevivir a Núñez', entonces presidente del Barça, poco después de ser traspasado al Nápoles.

- 22 de junio de 1986: Alude a “la mano de Dios” para explicar su gol contra la selección inglesa en los cuartos de finales del Mundial de 1986 en México.

- 12 de diciembre de 1990.- “No me queda más remedio que irme del Nápoles”, 'no por culpa del entrenador, sino porque se ha llegado a la gota que ha colmado el vaso' en referencia a las presiones que recibía. Maradona jugó en el club napolitano entre 1984 y 1991.

- 31 de julio de 1991: “A pesar de haber cometido muchos errores, el cariño de la gente me hace bien”.

- 27 de septiembre de 1992: 'Caí en el túnel de la droga a causa del estrés del fútbol”, en una entrevista a la televisión pública italiana Rai.

- 14 de abril de 1995: 'Me he convencido de que no tengo muchos amigos. ¡Cuántos se han convertido ya en mis enemigos!. Aunque me quedan los más fieles', reconoció el futbolista.

- 12 de noviembre de 1996: 'Me están empujando a matarme, ya no aguanto más. Pero no me voy a matar porque tengo a mis dos hijas', en un programa de la televisión argentina. En 1997 acabó retirándose tras dar un tercer positivo por consumo de sustancias ilegales.

- 1997: 'Hoy no hablo muchachos. Tengo menos palabras que un telegrama' al poco de anunciar que colgaba las botas.

- 10 de enero de 2005: “Yo no quiero ser un ídolo, ni ejemplo de nadie. Sólo quiero jugar a la pelota'.

- 28 octubre de 2007: 'La Iglesia católica es 'un negocio total, una multinacional', el Papa es 'un político increíble' y Dios 'es otra cosa'.

- 3 de marzo de 2008: 'Me gustan los delanteros chiquitos' como Agüero, Messi y Tevez

- 31 de agosto de 2009: 'Argentina le gana a Brasil en ilusión', en referencia a la competitividad de ambas selecciones.

- 15 octubre de 2009.- 'Que la sigan chupando', dijo Maradona tras la clasificación de Argentina para el Mundial 2010.

- 21 de junio de 2010: 'No me gustan los favoritos, siempre se caen', durante el Mundial de fútbol de Sudáfrica que ganó España.

- 9 de junio de 2016: Sobre Lionel Messi dijo 'Es buena persona pero no tiene personalidad para ser un líder', aseguró el astro argentino ante la presencia de Pelé en un acto conjunto en París. En aquella comparecencia también afirmó 'A Messi déjenlo jugar tranquilo. Si tiene que ser el mejor de la historia, lo será'.

- 26 de noviembre de 2016: 'Fue como mi segundo padre' dijo del líder cubano Fidel Castro con motivo de su fallecimiento.

- 15 de enero de 2017: 'Después de 30 años sigo con el mismo amor por Nápoles'

- 5 de mayo de 2017: 'Hace 13 años que no consumo drogas (...). Ahora me divierto jugando al fútbol con mis hijos'.

- 31 marzo de 2019.- 'Quiero dedicar el triunfo a Nicolás Maduro y a toda Venezuela que está sufriendo', al tiempo que criticó al presidente Trump, durante su estancia como entrenador de los Dorados de Sinaloa mexicano.EFE