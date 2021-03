Maradona junior: 'Mi padre no fue solo fútbol, fue alegría en la vida'

Toni Conde Molina

Roma, 25 mar (EFE).- Diego Armando Maradona júnior, hijo del mítico futbolista argentino, que este jueves recibió la nacionalidad argentina en Roma, recordó a su padre en un momento tan especial y, en una entrevista a Efe, explicó el motivo por el que Maradona fue un referente para millones de personas: su padre no 'sólo era fútbol', sino que fue 'alegría en la vida'.

'Vivimos una época en la que es complicado encontrar gente que transmita alegría. Él fue el último. Mi viejo fue el único futbolista que jugó un partido como el Argentina-Inglaterra, en una revancha política, fue algo maravilloso en una época complicada para nosotros', dijo sobre la mítica victoria con dos goles de Maradona en el Mundial'86 tras la guerra de las Malvinas.

Maradona júnior, nacido en Nápoles en 1986, se mostró orgulloso de recibir el pasaporte argentino: 'Es un orgullo para mí, hoy cumplo un sueño, es un día especial que no voy a olvidar. Es uno de esos días en los que es difícil encontrar las palabras, siento una emoción enorme'.

El astro argentino, fallecido hace justo cuatro meses, 'sabe' que este jueves le han concedido la nacionalidad argentina y está 'orgulloso y contento', dijo su hijo, que se siente argentino porque Maradona le transmitió 'el sentimiento y el amor por la bandera y la gente'.

'Tener este pasaporte en mi casa será un honor, una gran alegría, significa muchas cosas: identificarme con mi gente o que no me van a llamar más 'el tano' -apelativo que reciben los emigrantes italianos en Argentina-', celebró Maradona júnior tras recibir este reconocimiento en un acto con la cónsul Ana Tito.

El hijo que Maradona tuvo con Cristiana Sinagra durante su etapa en Nápoles es un orgulloso napolitano: trabaja en una radio de la ciudad italiana en un programa sobre fútbol y sobre el equipo del que es hincha, el Nápoles.

También está estudiando para ser entrenador, un trabajo al que le gustaría llegar porque 'ama el fútbol', y, además, tiene claro a qué equipo le gustaría entrenar -'obviamente el Nápoles, soy hincha y napolitano'- pero también al que no: 'Ni en pedo voy a dirigir la Juventus'.

'Me crié en la cancha del Nápoles porque hace 31 años que voy a ver los partidos; desde que tenía cuatro años mi abuelo me hizo conocer el San Paolo de esa época', un campo que ahora se llama Diego Armando Maradona en homenaje al exjugador fallecido.

'Es un gran orgullo porque hablo con mi señora y le digo, 'la cancha del Nápoles tiene mi nombre', porque me llamo como mi viejo', bromeó, antes de celebrar que 'es un orgullo' que en un futuro sus hijos 'vayan a ver los partidos del Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona'.

Si debe decir quién fue el mejor jugador del mundo, lo tiene claro: su 'viejo'; y si tiene que escoger un jugador en activo, tampoco duda, le parece que su compatriota desde este jueves Leo 'Messi es el mejor'.

'Messi tiene gran calidad, Cristiano ha bajado un poco el nivel. Me parece que hoy tenemos que hablar entre Messi y Mbappé, pero el argentino por ahora está un poquito más arriba', opinó Maradona júnior acerca de las futuras estrellas del fútbol.

También destaca la labor de jóvenes futbolistas españoles: 'Me gusta Ansu Fati, es un pibe que me gusta mucho, y me gusta también el volante del Barça, Pedri, pero no les veo la calidad y el talento de Mbappé'.

Aunque ahora Maradona júnior tiene tanto la nacionalidad argentina como la italiana, tiene claro a que selección apoyaría en una hipotética final Argentina - Italia en el próximo Mundial: 'Argentina. Ganó en 1986 el último y me gustaría que Messi pueda ganar un Mundial, porque se lo merece'.

El hijo italiano de Maradona también tiene un ojo puesto en la liga española y ve al Atlético de Madrid campeón, aunque no tan claro como hace unas semanas porque ve ahora a Barça y Madrid 'más cerca que nunca'.

Maradona júnior, más allá del cálculo, expresa su deseo: 'Me gustaría que ganara el Atleti. Hicieron un trabajo importante y Diego Pablo Simeone hace muchos años que está trabajando bien'. EFE