Maradona 'se podría haber salvado', afirma su antiguo doctor

Buenos Aires, 02 feb. (EFE).- El doctor Alfredo Cahe, exmédico de Diego Armando Maradona, afirmó este martes que el exfutbolista fallecido el 25 de noviembre pasado 'se podría haber salvado', y criticó los procedimientos del equipo que cuidaba su salud.

'No me cabe la menor duda de que todo el accionar médico fue malo, muy malo. Darían la impresión de no ser médicos', declaró Cahe en entrevista con TN.

'Yo creo que se podía haber salvado', agregó Cahe tras insistir en que todas las patologías que presentaba Maradona se podían haber tratado de mejor forma.

'Se podía tratar todo, la cardiomegalia, el aumento de la figura cardíaca se podía tratar, la parte psiquiátrica se podía tratar, todo se podía tratar', agregó.

Cahe, quien fue médico de Maradona por unos 30 años, se mostró crítico también con la elección de la casa en la que debía recuperarse de la intervención quirúrgica a la que fue sometid, y en la que falleció.

La última vez que Cahe tuvo contacto con su el excapitán y exseleccionador argentino fue cuando estaba internado en una clínica de La Plata, en la que pudo intercambiar opiniones con el equipo médico que lo trataba.

'A mí me llamó un psicólogo y me preguntó con qué medicamentos en la última internación lo habíamos tratado a Diego, cuando le di la lista de medicamentos hizo silencio y se terminó la historia', aseveró.

En una ocasión tuvo contacto con el responsable del cuidado de Maradona, el doctor Leopolodo Luque, quien ahora está siendo investigado por posible negligencia, si bien en este encuentro no recibió la información que requería.

'A Luque le pregunté tres o cuatro cosas que eran importantes, primero yo sabía que Diego había perdido sangre por materia fecal, por la zona anal, le pregunté si se había estudiado esa parte, y no me contestó mal pero tampoco me contestó bien. Le pregunté si él había operado a Diego o había otro cirujano de categoría, y no me dijo nada, así hablándome en monosílabos', recordó. EFE