‘Maravilla’ Martínez: “Me gustaría mucho pelear con Kerman Lejarraga”

Madrid, 8 abr (EFE).- El argentino Sergio Maravilla Martínez (51-3-2, 28 KO), de 45 años, quiere volver a subirse al ring, desde que lo hiciera por última vez en junio de 2014, cuando perdió contra el puertorriqueño Miguel Cotto, y asegura que le “gustaría mucho pelear” con el español Kerman Lejarraga (30-2, 24 K0) en un combate que se podría dar “entre diciembre y enero”.

“Creo que sería un buen combate. Es un buen boxeador, se le ve muy fuerte. Es un combate que me haría ilusión. Sería un duelo de estilos muy diferenciados. Me gustaría mucho, me llama la atención e incluso a veces le doy más vueltas de lo que te puedas imaginar”, comentó el púgil en un directo en Instagram.

‘Maravilla’ Martínez asegura que antes debería hacer una pelea de rodaje debido al tiempo que lleva retirado: “Kerman es muy fuerte y además viene peleando. Hace seis años que yo no peleo, creo que yo quizá debería tener un combate antes para tener contacto con la lona, las cuerdas, el ring... es diferente al de entrenamiento. Por más que yo lo esté haciendo bien en los entrenamientos, creo que lo más lógico sería hacer un combate antes. Con Kerman será entre diciembre y enero, yo tendré ya casi 46 años, soy consciente de eso”, declaró.

Una intención que todavía no se ha concretado, pero que ‘Maravilla’ ve factible que se cumpla y, en caso de darse, asegura que atraerá al público: “Es una idea que la hablé con Miguel, mi socio y mi amigo, y no le pareció descabellada, me dijo que le gustaba. No me parece descabellado. Donde se dé, en Madrid o en Bilbao, puede haber público; en España puede haber mucha gente. Yo entreno y en cualquier momento habrá novedades y se irán sabiendo. Sería algo muy bueno y dan ganas de dar esta noticia”, añadió.

Un combate para el que ambos boxeadores tendrían que pactar un peso, aunque el argentino no lo considera un escollo: “Tendríamos que pactar un peso entre el superwelter y el medio. Los últimos cuatro o cinco años de mi carrera peleé en el peso medio y mi cuerpo ya se acostumbró a ello, la última vez que peleé en superwelter fue en febrero de 2009, después de cristo (rió)”, dijo..

‘Maravilla’ se mostró confiado de cara a la posible pelea a pesar de su edad y del tiempo que lleva retirado del boxeo: “Soy consciente de que hace mucho que no peleo, que no soy campeón mundial, que mi último combate lo perdí... soy consciente de ello y también de que el que tuvo retuvo y que tengo unos buenos precedentes. Estoy seguro de que si nos sentamos nos vamos a poner de acuerdo”, aseguró el púgil argentino. EFE

