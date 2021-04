Marc Gasol: 'Mi rol en los Lakers es ayudar, aportar y estar listo'

Los Ángeles (EE.UU.), 4 abr (EFE).- Marc Gasol aseguró hoy, tras la clara derrota de Los Angeles Lakers frente a Los Angeles Clippers (104-86), que su papel en el equipo de púrpura y oro es 'ayudar' en lo que se le necesite en cada momento.

'Mi rol en el equipo es ayudar: ayudar en todo lo que sea posible', dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

'Va a variar partido a partido. Ese es mi rol: ayudar, aportar y estar listo', añadió.

En una actuación muy pobre de los Lakers, Gasol fue de lo poco salvable de su equipo.

Salió como pívot titular, por la ausencia por una lesión leve de Andre Drummond, y logró 11 puntos (4 de 7 en tiros, 3 de 3 en triples), 3 rebotes, 2 asistencias, un tapón y un robo frente a 4 pérdidas en 18 minutos.

El nombre del español ha sido uno de los más citados en los últimos días en los Lakers respecto a cuál es su posición ahora en la plantilla después de que el equipo angelino fichara a Drummond como pívot titular, lo que llevará a Gasol a salir desde el banquillo.

Tras el encuentro contra los Sacramento Kings del viernes (94-115 para los Lakers), Gasol admitió que la llegada de Drummond y su cambió de rol de titular a reserva es algo complicado de asimilar.

'No eres el Plan A ahora. Eres el Plan C, D. Tienes que aceptarlo porque ese es tu trabajo, pero no es fácil. Tienes que adaptarte', dijo entonces.

Gasol subrayó asimismo su compromiso con el proyecto de los Lakers para intentar ganar su segundo anillo de la NBA seguido.

Respecto a la inapelable derrota de hoy frente a sus vecinos y rivales de los Clippers, Gasol comentó que la defensa de los Lakers estuvo bien 'a ratos' pero señaló que faltó 'un poco más de urgencia'.

'No conseguimos traducir la defensa en ataques y generar para los compañeros', explicó.

'Creo que hay poner un poco más de ritmo en ataque para que haya mas movimiento de balón y generar así más trabajo al otro equipo', añadió.

En un partido más sin los lesionados LeBron James y Anthony Davis, los Lakers demostraron ante los Clippers que sin sus dos estrellas no tienen las armas necesarias para medirse a los mejores equipos de la NBA.

Con su incontestable victoria en el derbi angelino, los Clippers (33-18) se consolidaron en el tercer puesto de la Conferencia Oeste y abrieron hueco precisamente con los Lakers (31-19), que cayeron de la cuarta a la quinta plaza por detrás de los Denver Nuggets (30-18).

Los Lakers, que jugarán el martes frente a los Toronto Raptors, volvieron a pecar hoy de una enorme falta de ideas, recursos, imaginación y agresividad en ataque.

Los 86 puntos que consiguieron son la anotación más baja de los Lakers en un partido en lo que va de temporada.