Marc Márquez, a vueltas con la noticia de su hermano, no suelta prenda

Cheste (Valencia), 16 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), a vueltas con la noticia del fin de semana de que su hermano podría subir a MotoGP en su mismo equipo, no suelta prenda, y afirma que no hay novedad alguna y que tampoco está 'muy al corriente'.

'No está en mis manos, simplemente lo que me preguntáis y, lógicamente, lo único que sé es que el campeón del mundo de Moto2 está en la lista de posibles compañeros de equipo, pero no sé nada más al respecto', asegura el mayor de los hermanos Márquez.

Al insistir en el asunto, Marc Márquez afirma taxativo: 'Punto número uno: me da igual quien sea mi compañero. Esto no va a cambiar mi profesionalidad, ni va a cambiar mi objetivo para el año que viene, y, lógicamente, el primer rival es el compañero de taller'.

'Este es el punto número uno, y es con ese con el que la gente te compara. Luego, está claro, y no voy a engañar, que es mi hermano, y como mi hermano que es, me gustaría que tuviese una MotoGP, sea este año que viene o el siguiente, porque es una cosa que he dicho hace un año o dos, que me gustaría verle en una MotoGP', insiste el piloto de Repsol Honda.

'Es una de las cosas en las que nunca he presionado y nunca presionaré, simplemente lo dejo en manos de Honda y en manos de mi hermano, que tiene su representante, que es el mismo que el mío, Emilio (Alzamora), luego está Honda, que tiene a Alberto Puig, a Nomura, a todos los japoneses, y son ellos los que tienen que ver qué es lo que conviene más a Honda, si le conviene una opción u otra, porque no es la única opción, porque hay dos o tres pilotos posibles candidatos para subirse a la Repsol Honda', recalcó.

'Cuando quemas la etapa de Moto2 lo que quieres es subir a MotoGP, pero no de cualquier manera. Quieres subir y hacerlo bien. Esto ya lo dijo cuando ganó el título de Moto2, que su etapa en Moto2 la daba por concluida, aunque hay un año más de contrato de todos los pilotos en MotoGP, y es ahí donde él se ve, y lo ha dicho, preparado para pilotar una MotoGP, pero no se ha hablado más, porque estamos en un fin de semana de carreras y si han hablado ellos o no, lo saben Emilio y los responsables de Honda', continuó al respecto.

Ya en lo estrictamente deportivo y tras ser segundo en la clasificación oficial para la última carrera de la temporada, el piloto de Repsol Honda no dudó al afirmar que 'estar en el podio sería un objetivo cumplido, pero viendo los papeles creo que tenemos ritmo para ganar, y no nos olvidemos que estamos en el gran premio de casa, que salgo segundo'.

'Me desconcentráis más vosotros -por los periodistas con las preguntas sobre el futuro de su hermano Álex- que la situación en sí', afirmó en tono jocoso Marc Márquez. EFE