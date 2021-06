Marc Márquez afirma que la carrera de mañana para él 'es de trámite'

Assen (Países Bajos), 26 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que acabó vigésimo la clasificación para el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP en el circuito de Assen, ha afirmado que la carrera para él es 'totalmente de trámite', pero que 'hay que pasarla, jugar el partido y marcharnos a casa', ya que no pueden 'esperar gran cosa, simplemente pasar la carrera y esperar al parón estival'.

'Tengo ganas de descansar y desconectar de todo; y después comenzaremos a preparar la segunda parte de la temporada, que seguro que será importante', continúa Márquez.

Tras los problemas de electrónica que sufrió ayer, Marc Márquez ha asegurado que la reacción 'ha sido buena': 'Ha habido reacción y cuando pides algo y es de reacción rápida es bueno, sobre todo porque ayer analizando la caída se vio que estaba pilotando en esa curva y el control de tracción no estaba y por eso me caí'.

'Es importante entenderlo y también sentirte escuchado, la marca reacciona, muy bien, y estoy muy agradecido por ello; y eso es lo que necesito, lo que necesita un piloto. También es cierto que la caída de hoy nos ha penalizado muchísimo y por mucho que la moto iba un poco mejor, soy humano y notaba los golpes y la confianza, aunque ha sido una caída más normal, de las que pueden pasar en una clasificación', explica el piloto de Repsol Honda.

'A partir de ahí, pues, mañana hay que intentar pasar la carrera lo mejor posible, aunque honestamente estoy pensando ya en las vacaciones y el verano para recuperarme bien e intentar dar un pasito a nivel físico para ver si en la segunda parte de la temporada podemos ser más constantes', agrega Márquez.

Sincero como siempre, el piloto de Repsol Honda dice estar 'sorprendido' del nivel al que puede 'estar físicamente' cuando pilota como quiere: 'En ese sentido hemos dado un paso, sobre todo respecto a Mugello o Montmeló que es un poco mi referencia del año; Sachsenring lo apartamos porque ya sabemos todos que es un circuito de izquierdas'.

En cuanto a sus dolencias tras la fuerte caída de ayer, dijo: 'No es un secreto que ayer por la tarde, a las siete, decidí ir a hacerme un TAC del tobillo derecho porque cada vez me dolía más, no entendía qué pasaba, aunque intuía que no había nada grave porque de primeras no me quejé mucho, pero cada vez me costaba más andar y hubo un momento en el que pensé que no podría pilotar hoy'.

'Hicimos el TAC y vieron que había mucha inflamación, sangre acumulada en la articulación del tobillo, y al ser el derecho dificulta mucho las curvas de derechas para jugar con el freno trasero y apoyar bien el pie. Por suerte esta mañana he salido y pensaba 'no podré', pero se ha ido calentando, ha ido a mejor y trabajando todo el día ha mejorado, por lo que seguramente mañana irá aún mejor, he sentido la evolución, pero todo y así no podemos pretender hacer una carrera muy, muy buena, pues salimos muy atrás, pero al menos hacer una carrera normal', reconoce Marc Márquez.

'El resto de golpes son normales, hematoma en la rodilla, el codo, las cervicales, pero es normal, lo que me preocupaba era el tobillo, que tenía un golpe fuerte que era lo que me molestaba y con la inflamación no se ve si hay una pequeña fisura, pero al menos no hay fractura que eso también es importante', recalca el piloto del equipo Repsol Honda.

'Lo bueno es que al margen de la inflamación no hay nada más y creo que mañana estaré mejor, pero pienso más que en la carrera de mañana en recuperarme durante el verano, sentarme y analizar la primera parte de la temporada y preparar bien la segunda, que es nuestro objetivo, ya que mi intención es ser constante, no diré que ganando carreras, pero sí dando un paso más adelante y no estar de una carrera a la otra haciendo picos', resaltó Márquez sobre sus objetivos para la segunda parte de la temporada. EFE