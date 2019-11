Marc Márquez: 'Álex se ha ganado la Honda por mérito propio'

Madrid, 21 nov (EFE).- El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda Team) ha hablado sobre la llegada por 'méritos propios' de su hermano y nuevo compañero de Honda, Álex Márquez, y lo positivo que han sido los test de Valencia para probar la Honda de 2020.

'El año que viene tendré un compañero de equipo que es el Campeón del Mundo de Moto2, pero es especial, es mi hermano, pero se lo ha ganado por mérito propio', recalcó el piloto español en un acto donde se ha inaugurado la exposición de monos de competición de pilotos Repsol conmemorando el 50 aniversario de la marca .

Álex Márquez probó la Honda en los test de Valencia y Marc Márquez habló sobre las primeras sensaciones de su hermano pequeño: 'De momento ha empezado poco a poco, tiene que ir trabajando, lógicamente es una categoría difícil. A parte la Honda es una moto con la que yo me he caído muchas veces para encontrar el limite y requiere mucho esfuerzo, pero poco a poco puede cogerlo'.

Los hermanos entrenan juntos desde pequeños pero Marc Márquez tiene claro el objetivo de 2020. 'Aunque profesionalmente nos sabemos diferenciar muy bien y se cual es mi objetivo, seguir trabajando con la misma intensidad y la misma mentalidad para luchar por un título más', explicó el '93'.

El piloto catalán zanjó el tema sobre la elección de Honda: 'No he puesto nunca ninguna pantalla para separar boxes y nunca he vetado ni he forzado a Honda por tener un compañero de equipo, eso es cosa de la marca Honda. Pero bueno, se creó esta situación especial con la retirada de Jorge y Honda reaccionó buscando al campeón del Mundo de Moto2. En este caso, era mi hermano pero no puedes cerrar ni abrir ninguna puerta, al final si se lo gana por méritos propios se tiene que respetar pero será un año bonito'.

'Fue un fin de semana movido tanto para la prensa como para Honda porque lógicamente Alberto Puig y los japoneses son los responsables para encontrar pilotos. Las opciones eran pocas pero al final lo han resuelto de la mejor manera, que era buscar al joven que subía siendo campeón del mundo. El año que viene será un año largo, intenso. El objetivo del HRC y del box de Repsol Honda Team es conseguir de nuevo el triplete', dijo.

Marc Márquez habló con su hermano tras la primera prueba de cara a la temporada 2020: 'Lo primero que me dijo fue 'no me avisaste de cómo trabajan los frenos de carbono [risas]. Salió y,en la séptima vuelta, tuvo su primer susto y es muy típico de cuando vienes de Moto2. A mí también me pasó, pero fue en un test privado en Malasia por lo que la prensa no se enteró', comentó el ocho veces campeón del mundo.

La adaptación es una de las claves según explica el español: 'Cuando sales por primera vez los frenos de carbono trabajan completamente diferentes a los que vienen usando en Moto2 y es ahí donde cuesta más adaptarse. Se vio que tanto él como Brad Binder sufrieron, porque es ahí donde deben trabajar más porque el concepto de frenada de ir hacía la curva cambia bastante'.

El vigente campeón del mundo sabe que Alberto Puig y Emilio Alzamora ayudarán a Álex en la temporada: 'En el circuito apenas nos vimos, nos vimos para dormir pero no hablamos mucho. Está en una etapa en la que tiene que 'quemar gasolina' y dar vueltas'. 'Debe seguir aprendiendo de las reacciones de la moto y luego ya está Alberto Puig y Emilio Alzamora que lo ayudarán para mejorar, pero en este caso dentro del box cada uno está en su lado, ya tengo suficiente faena en mi lado para estar preocupado por el otro'.

Respecto a la nueva Honda indicó: 'Estamos tratando de mejorar porque nunca sabes cuánto van a mejorar las fabricas rivales y los pilotos rivales. Es ahí donde intentamos mejora, es una moto que este año ha ido muy bien con la que hemos logrado muchas victorias y puntos esta temporada, pero sigue siendo una moto difícil de entender para muchos pilotos y es donde estamos trabajando, para intentar hacer una moto que se pueda ir igual de rápido pero con mayor facilidad'.

Los test en el Circuito de Valencia fueron positivos para él, aunque siempre hay algo que mejorar: 'Bueno como piloto inconformista siempre pides más, pero sí que creo que estos test los podemos valorar de una forma positiva y hemos empezado con los primeros pasos del nuevo motor y estamos igual. Esto a veces ya es difícil. Cuando pruebas el nuevo motor muchas veces empiezas desde atrás y luego pues tienes que igualar el concepto y que vaya todo bien. Acabamos de empezar y ha ido todo bien desde el inicio y yo creo que el primer paso es bueno, aunque tenemos que seguir trabajando porque las otras fabricas mejorarán y los otros pilotos también'

La renovación del piloto en Honda es otra de las cosas que preocupa a la marca japonesa. 'Está claro que ya hemos empezado hablar de cara al futuro y siempre lo he dicho que, por respeto, por corazón será Honda Team porque fueron los que me dieron la oportunidad de subir a MotoGP y ya hemos empezado hablar. Primero nos centramos en la parte, digamos, deportiva técnica. Es un proyecto bonito y te tiene que asegurar que técnicamente y deportivamente lo dará todo y hemos empezado hablar', explicó.

Además tuvo palabras para su excompañero de equipo Jorge Lorenzo que se retiró este pasado fin de semana tras correr la última carrera de la temporada: 'Creo que a Jorge siempre se le echará de menos por todo lo que ha hecho por el deporte y por el motociclismo español. Lo que ha conseguido es algo que está al alcance de pocos, cinco veces campeón del mundo, el carácter que ha mostrado tanto dentro de la pista como fuera y se le echará de menos en general en todo el motociclismo'. EFE