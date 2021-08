Marc Márquez asegura no haber 'mirado los tiempos'

Spielberg (Austria), 13 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) dijo no haber 'mirado los tiempos' en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de MotoGP en el circuito Red Bull de Spielberg.

'Las sensaciones y el estado en el que estás te lo marcan también otros pilotos, pero evidentemente hoy no hemos mirado la tabla de tiempos, sino que hemos probado cosas y por la tarde en agua no he podido terminar de probar todo lo que teníamos', explica Márquez.

'Esto lo hará más complicado para mañana, porque nosotros estamos trabajando para al futuro y para un piloto es difícil si cada vez que sale a pista la moto es diferente, pero mañana estamos obligados a arriesgar un poco y prácticamente saldré con dos motos diferentes a las que competí el fin de semana pasado, porque tengo que probar unas cosas', reconoce el ocho veces campeón del mundo.

Ante la dificultad de la situación y sobre su recuperación total, Marc Márquez asegura: 'Esta es la intención y puedo prometer que lo voy a intentar, pero no puedo prometer que lo vaya a ser, porque eso no se sabe'.

'Está claro que percibo esta expectación por si volveré o no a ser el de siempre y sé muy bien en el momento en que estoy y cómo puedo mejorarlo, pero tengo que tener paciencia, no quiero precipitarme en ninguna de las mejoras que estamos haciendo', insiste al respecto el piloto de Repsol Honda.

'Primero hay un hueso que se tiene que consolidar al ciento por ciento, después tengo que mejorar a ver hasta donde llego y después valorar la situación, pero está claro que mi intención es volver a ser el de antes pero eso no significa ganar como antes, o ganar muchas carreras, significa pilotar por instinto, como me viene natural y luego, si gano o no, ya es otra cosa', explicó.

'Los rivales mejoran y cada año son más fuertes, el tiempo lo dirá, pero he entendido que no es una recuperación que cambia en un mes, sino que necesita más tiempo, y ahora tengo un nivel aceptable para ser competitivo en pista', insiste Márquez.

'Creo que cada vez me va costando menos tener paciencia pues al principio era más impaciente y quería mejorar día a día, pero cada vez tengo más paciencia porque soy más realista del estado en que me encuentro y dejo más aparte los comentarios de fuera y, además, la paciencia es una de las virtudes que antes no tenía y que con el tiempo y la experiencia veo que más estoy ganando', reconoce sincero el piloto de Repsol.

Marc Márquez lució en su moto una especie de adhesivos de burbujas en el depósito de su moto y explicó: 'Todos los acoples que veáis en la moto son para forzar menos el brazo, es simplemente un acople un poco más ancho para ver si puedo hacer un poco más de fuerza con las piernas en la frenada y así descargar el esfuerzo del brazo; estamos trabajando mucho en el equipo para conseguir algo de ayuda en ese aspecto, que no nos va a cambiar la vida, pero si nos puede dar un segundo a final de la carrera, y es mucho'.

En lo que a la maniobra con Joan Mir, Marc Márquez restó importancia al momento al asegurar: 'Tampoco ha sido una maniobra, no sé, venía rodando dos segundos más rápido y lo he pasado normal. He hecho mi trazada normal, mi curva normal'.

'De hecho en esa vuelta, en la curva uno, estaba ya muy pegado, él me ha visto y lo he respetado toda la vuelta y hasta que no lo he visto claro, en la última curva, no lo he pasado. En este adelantamiento no me he esforzado y no ha sido buscado ni nada, venía más rápido y lo he pasado', aclara taxativo Márquez. EFE

JLL/sab