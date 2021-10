Marc Márquez contento por vencer en circuito se corre 'en sentido contrario'

Misano Adriático (Italia), 24 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vencedor del Gran Premio de la Emilia Romaña de MotoGP ha dicho sentirse 'muy contento por la actuación de hoy y por conseguir el doblete para Repsol Honda, pero especialmente porque la victoria ha llegado en un circuito que se corre en el sentido horario'.

'Ya comenté el jueves que me gustaría conseguir un podio aquí o en Portimao, y hemos ganado aquí, en una carrera trepidante, muy rápida que hemos sabido gestionar muy bien, aunque es cierto que 'Pecco' era más rápido que nosotros y en la vuelta en la que tiré la toalla, en la que él estaba empujando a tope, fue cuando se cayó', reconoció Márquez.

'Es algo que puede suceder en las carreras y lo importante es que fuimos capaces de empujar y mostrarnos rápidos y competitivos, además del ritmo de carrera pues para mí ganar una carrera en condiciones de mojado o entre banderas, pues vale, es una victoria, pero poder seguir a 'Pecco', que es un circuito a derechas y, además, empujando con unos tiempos de récord, es importante para mí, para mi equipo y para preparar la temporada 2022', insistió el piloto de Repsol Honda.

'Este año me he dado cuenta de que la clasificación no es mi punto más fuerte, así que he empezado a centrarme muchísimo en las salidas y he salido muy bien y muy rápido para ponerme tercero en la primera vuelta porque sabía que los pilotos de Ducati empujarían muy fuerte desde el primer momento', explicó Marc Márquez.

'La moto funcionaba muy bien y, después de todo, en las últimas vueltas la distancia respecto al resto era muy grande y eso es muy importante porque contar con ese margen me ha permitido pilotar de la manera correcta, ya que en las últimas vueltas tuve dificultades en mi condición física, pero el hecho de que todo el fin de semana fuese en mojado me ha permitido llegar más fresco al día de la carrera', asegura el ocho veces campeón del mundo.

Marc Márquez felicitó al nuevo campeón del mundo, el francés Fabio Quartararo, del que dijo: 'Podemos hablar de que hoy es un día importante para nosotros, pero hoy es el día de Fabio -Quartararo-, en el que se proclama campeón, es el más rápido, el mejor piloto y por eso se ha proclamado campeón, porque ha protagonizado una temporada maravillosa en la que ha sido muy rápido y constante, pero lo que es más importante, ha sido capaz de ser rápido y estar ahí cuando sufría'.

'Cuando sufría era capaz de finalizar entre los cinco primeros y por eso tengo que intentar aprender de él esas cosas para poder pelear con él por el título mundial en 2022', recalcó Márquez.

'La gran diferencia este fin de semana es que no hemos tenido que forzar ni tirar a tope todo el tiempo porque eran condiciones de mojado y por eso me sentía fresco antes de la carrera y sin demasiado dolor en el brazo para pilotar bien la moto, además de tener buenas sensaciones ya que en los test estuve pilotando, pero acabé muy cansado y no piloté demasiado bien', explicó el piloto de Repsol.

'Hoy es lo que he visto durante toda la temporada, que cuando me siento fresco el nivel está ahí, el fin de semana comienza el viernes y finaliza el domingo, así que creo que todavía tenemos margen de mejora', aseguró sin dudar.

'El próximo paso serán las siguientes dos carreras, concentrarme e intentar acabar ambas entre los cinco primeros y quizás pueden parecer unas expectativas un tanto conservadoras, pero son dos carreras consecutivas y no sé cómo me voy a sentir así que en cualquier caso el 'top cinco' es un buen objetivo para las próximas dos carreras', comentó Marc Márquez sobre sus próximos retos.

'Después, si podemos ser mejores pues empujaremos a tope y luego, en invierno, necesitaré descansar y tratar de entender si con el descanso soy capaz de mejorar, así que también estamos tratando de analizar esa situación, de trazar un buen plan y no olvidar que nuestro principal objetivo no será estar al ciento por ciento en febrero, sino cuando empecemos el campeonato en Catar', afirmó. EFE

JLL/og