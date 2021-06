Marc Márquez convencido que no habrá concesiones pues 'vamos a hacer podio'

Montmeló (Barcelona), 5 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que se quedó a las puertas de entrar en la segunda clasificación del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, se ha mostrado convencido de que no tendrán concesiones el año que viene porque van a hacer 'algún podio'.

'Yo creo que no las vamos a tener porque vamos a hacer algún podio y no quiero hablar de ello porque si lo creyese, no sé que pensar; pero creo que no las vamos a tener, así que si llegamos a las últimas carreras en esta situación pues entonces lo hablamos. Pero ahora, de momento, creo que antes o después tendremos algún podio', aseguró convencido el piloto de Repsol Honda.

Al referirse a los problemas con el neumático trasero, el ocho veces campeón del mundo explica: 'estamos intentando entender el por qué nos está costando sacar provecho de esta carcasa trasera de Michelin, y el por qué los otros fabricantes se lo pueden sacar y nosotros no'.

'Cuando probamos esta carcasa en 2019 éramos capaces de sacar un extra a la moto porque iba mejor, que es lo que están haciendo ahora los otros fabricantes, mientras que nosotros no podemos, por eso tenemos que entender todas estas cosas y, aparte de todo esto, yo no estoy ayudando a la situación de la moto, tampoco es que esté muy fino, muy bien pilotando', reconoce Márquez.

'Sí, entiendo las cosas y soy capaz de decir es esta dirección o es la otra, pero hay puntos del circuito en los que estoy perdiendo yo, a nivel de pilotaje, pero está claro que estamos en un momento difícil, intentando encontrar el camino, intentando encontrar qué está pasando porque no es normal que todos los pilotos Honda nos estemos quejando de lo mismo, pero HRC está trabajando para darnos soluciones para el futuro', asegura el ocho veces campeón del mundo.

Marc Márquez destacó respecto a los problemas que 'el motor es el mismo de la carrera de 2020 en Jerez, el motor no ha cambiado, es el mismo, y si en 2020 fui capaz de hacer esa carrera en Jerez, aunque me cayese, tendría que ser capaz de ir un poco mejor, pero yo no estoy ayudando a la situación y son cosas que pasan'.

'Estamos intentando encontrar el futuro o la base, pero lo que está claro es que tanto Pol, que viene de KTM y de hacer grandes resultados con la KTM, está sufriendo, como yo, o Nakagami, que está sufriendo, y mi hermano ya ni te digo, está sufriendo más que el año pasado, así que todos los pilotos, vayamos en la dirección que vayamos tenemos el mismo problema', recalca el piloto de Repsol.

No obstante, Marc Márquez recordó que 'no podemos olvidar que tanto en Mugello como aquí en Cataluña, que ya llegando en momentos álgidos en 2019, que estaba en muy buen momento de forma, son dos circuitos en los que siempre sufrimos. Sí, la situación es mala, pero tenemos que intentar seguir evolucionando; creo que la situación no es tan mala como parece'. EFE