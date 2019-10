Marc Márquez cree que su hermano Álex 'se está ganando a pulso el campeonato'

Madrid, 8 oct (EFE).- El español Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP por sexta vez, cree que su hermano Álex 'se está ganando a pulso el campeonato de Moto2', pero remarcó que todavía le quedan cuatro carreras 'para gestionar la presión y para dar lo mejor'.

En una rueda de prensa celebrada este martes en el Campus Repsol de Madrid, su primer acto en España tras su reciente conquista en Buriram (Tailandia), Marc Márquez indicó que su hermano menor, Álex, 'está haciendo un año muy bueno' y afirmó que 'se está ganando a pulso el campeonato' de Moto2, cuya clasificación lidera con 224 puntos, 40 más que el también español Augusto Fernández.

'No quiero ponerle más presión', dijo Marc Márquez con prudencia. 'Solo le digo que lo disfrute y que lo intente. Le quedan cuatro carreras para gestionar la presión y para dar lo mejor', dijo.

El piloto del equipo Repsol Honda aseguró que Álex 'está trabajando de la mejor manera', aun sabiéndose 'el hermano de', con lo que ello implica.

'Mucha gente piensa que ser 'el hermano de' o 'el hijo de' ayuda y es al contrario. Te pone el foco de atención y te puedes sentir juzgado o cuestionado. Mi hermano se ha ganado su sitio, teniendo eso en la espalda', sostuvo.

Preguntado por una posible fiesta en Cervera para celebrar su nuevo título mundial -el octavo en todas las categorías-, Marc Márquez aseguró que no hay nada organizado. 'Preferimos esperar a ver si Álex nos da una buena alegría. Pero es que además no hay tiempo. Nos marchamos enseguida a Japón y tenemos tres carreras seguidas. Ahora no toca', subrayó. EFE