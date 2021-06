Marc Márquez: 'El test de Barcelona fue muy importante'

Sachsenring (Alemania), 17 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) llega a uno de sus circuitos más favorables, en el que no conoce nada más que la victoria desde 2010, y señaló que para todos los pilotos de Honda 'el test de Barcelona fue muy importante'.

'Fue importante para Honda, es cierto, pero fue importante para mí', añadió.

'Fue la primera vez que pude pilotar una moto sin cámaras, sin presión, sin depender de los tiempos, simplemente estuve pilotando, probando muchas cosas para que Honda recopilase información, pero también probé muchas cosas de mí mismo, y estuvo bien', destacó.

'Es cierto que en los días siguientes estaba completamente destrozado, los dos días siguientes, pero aún así di otro paso y pude pilotar el viernes una moto de 'flat track', haciéndolo bien, y este paso significa que mi cuerpo está más preparado, pero lo más importante es que después del test de Montmeló estaba contento', dijo el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

La cita en Sachsenring podría ser un 'regalo envenenado' para Marc Márquez, pues asegura que le gustaría 'llegar en otro momento, pero también depende de cómo lo mires'.

'Me gustaría llegar en otro momento para atacar y conseguir un buen resultado, y es verdad que no llegamos en esas condiciones de pensar en atacar, pero si tengo que ser sincero, creo que es el circuito en el que tendré menos o cero limitaciones físicas y esto será importante también, porque sin limitaciones físicas también veré realmente dónde estoy en un circuito en el que siempre me ha ido muy bien y veremos dónde me voy colocando, dónde me voy posicionando en tiempos y resultados', explicó el piloto de Repsol.

Tras la lesión, cuando 'había cogido la MotoGP siempre había sido en gran premio, siempre en sesiones de 45 minutos, estrés, presión, neumáticos, clasificarse, no clasificarse. No había tenido la oportunidad de rodar tranquilo con la moto, poco a poco y centrarme', comentó.

'Por eso creo que me fue bastante bien. Para mí tranquilidad, tanto las siete vueltas de la carrera, viendo un poquito más cerca a los de delante, aunque luego me cayese, me dejaron tranquilo, y luego el test, poder dar vueltas, probar cosas, creo que fueron de las mejores cosas que pasaron en las últimas semanas para mí y para mi equipo', insistió.

'En Sachsenring he dicho que habrá menos limitaciones físicas o ninguna porque es de izquierdas y donde estoy sufriendo ahora mucho es si hay cambios de dirección a alta velocidad, en Sachsenring hay una, o sea, creo que uno por vuelta -cambio de dirección- puedo hacer; si es como en Mugello, con varios a la vez en una vuelta, te cansas más', reconoció el piloto de Repsol.

'Es por esto, porque en las curvas de izquierdas no siento ninguna limitación y a derechas sí -sólo tenemos tres curvas-, así que creo que el brazo lo va a soportar mejor, y que físicamente cada vez me encuentro mejor. Poco a poco me van quitando antibióticos, poco a poco me voy sintiendo mejor anímicamente, porque los antibióticos te chafan física y anímicamente, y esto también es importante', añadió.

'Ahora estamos trabajando muy bien en el equipo de pruebas. Bradl está haciendo un grandísimo trabajo, está a muy buen nivel, el año pasado hizo una temporada de MotoGP y en las últimas carreras era piloto de MotoGP, estaba luchando para entrar regularmente en los puntos, pero sí que es cierto que los rivales van mejorando y tienes que seguir esa evolución', explicó.

'Es ahí donde nos hemos quedado un poquito más estancados. Está lo que pasó el año pasado y si hay un piloto o dos muy rápidos es mucho más fácil para los ingenieros seguir la dinámica, seguir un poquito la dirección, pero el año pasado hubo una situación especial, tenían un novato, Crutchlow tampoco estaba a su mejor nivel, faltaba información para Honda, no evolucionaron mucho y es este año cuando estamos sufriendo las consecuencias', destacó Márquez sobre los problemas en la evolución de la Repsol Honda.

'Poco a poco a ver si en esta segunda parte, en estas carreras, podemos ir buscando la dirección buena, y en la pretemporada de 2022 encontrar una buena base para eso, para volver a que los cuatro pilotos Honda estén regularmente entre los diez primeros', insistió.

'Este es un circuito que siempre se me ha dado bien, pero un momento bueno no quiere decir un momento para ganar, si no un momento para hacer un fin de semana mejor, un fin de semana para estar más cerca de los de delante', reconoció Márquez sobre sus posibilidades en Sachsenring.

'No puedes pretender llegar aquí y venir de Barcelona donde estabas peleando para entrar en la Q2 y aquí luchar por la 'pole'. No creo que pase, pero sí que a mi nivel confío en que será un fin de semana en el que no sentiré ninguna limitación física, y eso me permitirá pilotar al máximo desde el viernes por la mañana, algo que no he podido hacer hasta ahora, y a ver si eso me permite tomar más riesgos e ir más al límite y hacer una buena carrera', continuó Márquez, que cree que en Alemania llegará 'el momento de buscar la estabilidad a la situación'. EFE