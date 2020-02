Marc Márquez: 'Es bueno saber dónde está el límite'

Redacción Deportes, 9 feb (EFE).- El piloto español Marc Márquez señaló este domingo tras finalizar duodécimo en el tercer día de entrenamientos en el circuito malayo de Sepang que 'es bueno saber dónde está el límite', al referirse a la caída que sufrió al final de la jornada.

'He terminado el día con buenas sensaciones, ya que por la mañana hemos marcado un buen ritmo y he dado lo mejor de mí', indicó el piloto de Repsol Honda en declaraciones facilitadas por su equipo.

'He sufrido una pequeña caída en la curva 15, pero ha sido a causa de mi condición física. Es bueno saber dónde está el límite, y aunque hubiese sido mejor no irme al suelo, me encuentro bien. Hoy he vuelto a completar 47 vueltas, pero esta vez el ritmo ha sido diferente. He probado algunas cosas, pero todavía queda trabajo por hacer. Hoy las mangas han sido algo más largas que en días anteriores, pero nuestra velocidad ha seguido siendo buena', dice Marc.

'Las sensaciones generales han ido mejorando día a día, hemos sido más rápidos y nos hemos encontrado más cómodos; esto es lo más importante', señala por su parte su hermano Alex, campeón del mundo de Moto 2 que se estrena en la categoría reina. 'Solo quedan tres días más de pretemporada para prepararnos para el Gran Premio de Catar, pero cada vez estamos más cerca. Todavía tenemos que seguir aprendiendo, pero mis conocimientos aumentan en cada salida a pista y estoy satisfecho con todo lo que hemos logrado', añade.

'Para el test de Catar, el objetivo es entender la puesta a punto de la moto que se adapte a mí y a las diferentes condiciones en pista. Hemos probado muchas cosas en este test, así que me voy contento' finaliza Alex Márquez que recortó medio segundo su registro del sábado, y acaba el test de Sepang con un tiempo de 1 minuto, 59 segundos y 42 centésimas, para ocupar la posición 16. EFE.