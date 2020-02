Marc Márquez: 'estoy luchando un poco más que en Malasia con mi hombro'

Redacción Deportes, 22 feb (EFE).- Marc Márquez, seis veces campeón del mundo en MotoGP, declaró este sábado, tras acabar sexto en la primera de las tres jornadas de entrenamientos de pretemporada en Losail (Catar) que está 'luchando un poco más que en Malasia' con el hombro derecho, del que se operó a finales de noviembre.

'Hoy hemos comenzado bien, pero estoy luchando un poco más que en Malasia con mi hombro', dijo al recordar los test disputados en Sepang a mediados de febrero.

'En las curvas largas, especialmente en las de derecha, noto más el hombro. No he podido pilotar como quería, pero he mantenido la calma y hemos hecho lo que necesitábamos', dijo en declaraciones que difunde el equipo Repsol Honda, con el que recientemente ha renovado para los cuatro próximos años.

'Como siempre, Catar no es un circuito fácil para nosotros y nuestro objetivo es ser lo más fuertes posible. Es solo el primer día de test, así que no estoy mirando pantallas de tiempos pero sí estoy centrado en nuestro box y trabajando como lo necesitamos', agregó.

Tampoco está al cien por cien su hermano y compañero Àlex: 'Lamentablemente he llegado a Catar un poco enfermo. No es nada serio, pero no estoy al 100% y en MotoGP debes estar siempre al máximo'.

'Incluso así hemos trabajado mucho, sobre todo en la configuración de la moto. He sufrido un accidente hoy; así es cómo encuentras el límite cuando eres un debutante, así que no me centro en la caída. Mañana volveremos a trabajar mucho y seguiremos aprovechando al máximo el tiempo', dijo tras ser penúltimo en la sesión de pruebas. EFE