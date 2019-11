Marc Márquez: 'Me encanta que Luis Enrique haya vuelto a la Selección'

Madrid, 21 nov (EFE).- El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda Team) se mostró contento tras conocer la vuelta de Luis Enrique como entrenador de la selección española y alagó su carácter como seleccionador.

El piloto de Honda participó en Madrid en la inauguración de la exposición de monos de competición de pilotos Repsol que conmemora el 50 aniversario de la marca, a la que llegó directamente desde los primeros test de temporada 2020 realizados en el Circuito de Valencia.

Al ser preguntado por el regreso Luis Enrique a la selección española, como buen aficionado al fútbol que es, dijo: '¿Pero es oficial esto?, no me he enterado, ya sabéis lo liado que he estado este fin de semana y esta semana con los test', comentó entre risas el español.

'Me encanta Luis Enrique, me encantó cuando era jugador, cuando estuvo en el Barça y me encanta que vuelva. Tuvo una etapa difícil después de lo que le pasó a su niña pero, bueno, al final Luis Enrique siempre ha sido de mente positiva y luchadora. Yo creo que esto le viene bien a la selección y le respeto mucho por el carácter que tiene y por que siempre tiene las ideas muy claras', concluyó el piloto español. EFE