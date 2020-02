Marc Márquez: 'Me encuentro peor de lo que me esperaba'

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- El español Marc Márquez, operado a finales de noviembre de una lesión en el hombro derecho, reapareció este viernes en la primera jornada de entrenamientos en Sepang (Malasia), con una duodécima plaza y sensaciones encontradas.

'Es muy importante volver a subirme a la moto y estoy feliz de empezar de nuevo, pero desafortunadamente me encuentro peor de lo que me esperaba', comentó el vigente campeón del mundo de MotoGP en declaraciones facilitadas por el equipo Repsol Honda.

'He comenzado con buena energía en mi primera salida a pista, pero he tenido que calmarme un poco y asegurarme de que podía terminar el día. He intentado encontrar mi ritmo y trabajar los aspectos que necesitábamos. El plan sigue siendo el mismo: completar 35 vueltas hoy, 45 mañana y el último día veremos. Lo más importante es que el hombro se ha mantenido estable y por la tarde el dolor no ha empeorado. Tenemos que ir paso a paso y ser pacientes', abundó.

Marc Márquez completó 37 giros, centrándose más en la calidad de sus vueltas que en la cantidad, dado el estado de su hombro derecho. EFE