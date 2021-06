Marc Márquez no se ve, por ahora, luchando por la victoria

Sachsenring (Alemania), 18 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que acabó duodécimo una primera jornada del Gran Premio de Alemania de MotoGP en el circuito de Sachsenring, no se ve luchando por la victoria en un circuito que es 'talismán' para él pues eso, de momento sería 'ser optimista, ya que una cosa es una vuelta y otra es la carrera'.

'Son 27 vueltas seguidas o treinta mejor dicho, no voy a regalar vueltas, pero sí que es verdad que será una carrera larga y difícil y aunque de momento hoy estaba bastante bien, más cómodo que en otros circuitos, como en Mugello o Montmeló, tendremos que ver cómo va durante el fin de semana, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy, me he encontrado más cómodo pero no puedo pretender estar luchando en la segunda clasificación, hacer el mejor tiempo y ganar carreras', recalcó sincero Márquez.

'No sería realista, sería humo, así que vamos a un objetivo realista que es intentar en los terceros libres entrar en la segunda clasificación, lo que ya sería un paso importante que esta temporada sólo lo he hecho una vez, en Le Mans, por las condiciones, así que a ver si podemos hacer eso e intentar seguir trabajando para tener todo lo demás; de momento está claro que tenemos mucho mejor ritmo para estar más cerca de los primeros, lo que era mi intención para este fin de semana, estar más cerca, no estar por delante', incide el piloto de Repsol Honda.

Y a otra pregunta sobre si apostaría algo por la 'pole position', Marc Márquez fue sincero al asegurar que 'por la 'pole' no; por la 'pole' a una vuelta no y por eso hoy al final no he puesto neumático nuevo, porque no me sentía con la potencia y la confianza de empujar con el neumático nuevo y dije al equipo que seguíamos con la moto así, sin poner neumático nuevo, me sentía bien, estaba rodando rápido, pero no me sentía con el 'plus' ese de energía que necesitas tener para hacerlo'.

'Normalmente los sábados suelo hacerlo mejor, así que hoy me he olvidado un poco de los tiempos, de la posición, y he trabajado un poco como la 'Old School' (Vieja Escuela) del casco -en alusión al nuevo diseño que ha traído para su casco a Alemania, he trabajado como en 2019, pensando en la carrera, y mañana ya sí que será tiempo de atacar', insiste el piloto de Repsol. EFE