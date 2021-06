Marc Márquez reconoce que la situación es crítica

Montmeló (Barcelona), 4 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), decimoquinto al término del primer día de entrenamientos del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, ha reconocido que la situación de los pilotos de su equipo es 'crítica'.

'Está claro que estamos en una situación crítica y que yo tampoco estoy en la mejor situación personal y profesional para ayudarles ahora mismo; si estuviera en plena forma se podría luchar por podios y victorias, pero costaría bastante más que en 2019', señaló, sincero, el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

'Está claro que todos los pilotos Honda estamos sufriendo y esto significa algo, pero todos estamos trabajando. Somos un equipo, para lo bueno y para lo malo y ahora toca sacar lo mejor de cada piloto y lo mejor de Honda', se conjura Márquez, quien resalta que 'Honda es Honda y confío en ellos'

'Seguramente le vamos a dar la vuelta a la situación, porque por ganas y empeño no será', recalcó el piloto de Repsol Honda.

'Imaginad si se hace duro verme así que también se me hace duro a mí', manifestó Marc Márquez.

'Al final es entender y no ilusionarte con cosas ficticias, sino ser realista y eso no te llevará a la frustración. Son cosas fáciles de decir y difíciles de hacer', explica Márquez.

El piloto de Repsol Honda recordó que 'en Mugello sufrí bastante y fui mejorando durante el fin de semana, lo que significa que haciendo moto voy encontrando la posición y me las apaño para ir mejorando y aquí me he notado mejor que el viernes de Mugello'.

'Sí es cierto que, cuando llego a un circuito, hay dos, tres o cuatro puntos en los que me tengo que readaptar y se hace difícil, pero lo que necesito es dar vueltas con una moto, y con la moto que compito. Este proceso tiene que pasar y ojalá que pase lo antes posible, pero está claro que es duro, pero lo tengo que aceptar', comenta convencido Marc Márquez.

El piloto de Repsol Honda tuvo la oportunidad de hablar con el australiano Mick Doohan, quien antes de lograr cinco títulos mundiales de 500 c.c. sufrió una gravísima caída en el Gran Premio de Holanda que a punto estuvo de hacerle retirar de la competición.

'Tuvimos la oportunidad de hablar y fue interesante e importante para mí. Tal vez algún día cuente lo que hablamos. Es bueno conocer su experiencia y creo que me puede ayudar', recuerda Márquez sobre la misma y asegura que aprecia los consejos de Doohan.

'Es uno de mis héroes y especialmente porque él paso por una situación similar. Es como un niño en el cole, que escucha atentamente para intentar recordar todo lo que te dicen', insiste.

'Estábamos arriba y hemos bajado. La ley de la gravedad hace que bajes muy rápido, muy rápido y muy fácil pero ahora hemos parado el golpe y poco a poco tenemos que volver a subir', insiste Marc Márquez sobre su recuperación. EFE