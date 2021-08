Marc Márquez satisfecho y contento a pesar del resultado

Spielberg (Austria), 15 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) finalizó decimoquinto tras sufrir una caída, el Gran Premio de Austria de MotoGP, pero a pesar de ello dijo estar satisfecho y muy contento del resultado.

'La valoración que debo hacer hoy es muy buena, estoy muy satisfecho del rendimiento que hemos tenido aunque no lo hayamos podido rematar con un buen resultado, pero estas cosas a veces pasan, lo importante es que hemos podido disfrutar de la carrera, hemos podido luchar con los de delante y pensando y planeando cómo se podrían hacer las últimas vueltas para luchar por la victoria', aseguró el piloto.

'Ha caído la lluvia y un poco ha sido un desenlace de estrategia y ahí hemos empleado la estrategia más segura, que era cambiar neumáticos y acabar bien la carrera, pero ha habido un piloto que se ha quedado con slicks, Brad Binder, que la verdad es que ha sido muy valiente al hacerlo, sobre todo por lo que ha arriesgado, y le ha salido bien', reconoció sincero Marc Márquez.

'En Aragón lo intenté hacer yo en 2014 y me caí a falta de vuelta y media, pero a Binder hoy le ha salido bien y hay que felicitarlo porque tiene mucho mérito', reconoció el piloto de Repsol.

Márquez no supo responder sobre en que nivel se encuentra actualmente 'no sé responder esta pregunta, porque sigo sin entender, ni yo ni mi fisioterapeuta cómo me encuentro'.

'Ayer me encontraba bien, perfecto, y hoy en carrera he salido infiltrado porque me dolía mucho en el 'warm up' y aún no sé exactamente en que momento estoy, va por días y por momentos y sobre todo por circuitos; hoy me he infiltrado y me ha ido bastante bien para la carrera, no sentía mucho dolor, sentía fatiga pero sin dolor', explicó Márquez.

'A la moto aún le queda trabajo, tenemos que seguir trabajando; hoy he conseguido estar ahí pero no de la manera que quiero, y la manera que yo quiero es gestionando yo la carrera, no que me la gestionen, y aún no estamos preparados para ello, pero bien, al final hemos probado muchas cosas estos dos fines de semana', explicó el piloto de Repsol Honda.

'Es cierto que en la carrera pasada corrí con una moto diferente a la de este fin de semana, pero pedí que me dejaran poner la que me gustara, aunque era un paso atrás, pero intentamos buscar cosas y hoy hemos hecho un compromiso de lo nuevo y lo que ya veníamos utilizando esta temporada y creo que hemos dado un pasito pero no suficiente', añadió el ocho veces campeón del mundo.

'Es verdad que hoy me encontraba fuerte, con muy buenas sensaciones, y en las últimas vueltas seguramente Pecco tenía algo más, pero por un momento, antes de que lloviese, me encontraba como en una especie de 'Deja vú' detrás de Pecco veía el nombre de Dovizioso de 2019 y no sé cómo hubiese acabado', dijo sonriendo Marc Márquez, quien recalcó que 'lo mismo hubiese acabado segundo o tercero, pero el podio ya era un grandísimo resultado'.

'Me llevo una muy buena sensación, sobre todo de la clasificación de ayer, que pudimos ser segunda línea, quintos, y lo dije, no se cambia de un día para el otro, no pasaremos de estar mal a ganar carreras', recalcó.

'Esto es un proceso, pero el proceso cada vez está más cerca y lo voy diciendo, que cada vez las sensaciones son mejores y eso es lo más importante para mí, para el equipo y sí, el resultado hoy es sólo un punto y sería ideal tener la recompensa con un resultado mejor, pero toda la carrera delante en seco da muchos más ánimos que no un buen resultado si hubiese sido al revés, si hubiese sido que en seco hubiese sufrido y con el 'flag to flag' hubiese hecho un buen resultado, así que estamos en la línea', aseguró.

'Cada vez estamos más cerca, pero en estas ocasiones que normalmente nos salían bien las estrategias, hoy nos ha salido bien, pero me he caído y he hecho un error yo, porque ha sido un error mío, pero lo importante es la persistencia, seguir empujando, seguir trabajando y cada vez intentar estar más cerca', insiste Márquez.

'De momento, creo que la estrategia que hemos hecho era la buena, la más segura, pero no la he sabido rematar; por ejemplo a Pecco le ha salido perfecto, ha quedado segundo y creo que ha sido un muy buen resultado para él', señala el piloto de Repsol Honda. EFE

JLL/og