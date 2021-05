Marc Márquez: 'Si es en seco sé dónde estoy; en agua hay más posibilidades'

Le Mans (Francia), 15 may (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), sexto en la clasificación para el Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito de Le Mans, ha reconocido sobre sus opciones para la carrera que 'si es en seco', sabe 'donde están' sus posibilidades y donde puede llegar, 'y no es mejor que la posición seis, cinco o siete, por ahí', y 'si es en agua, es más incógnita, pero hay más posibilidades de todo'.

'Si es en seco nunca diré imposible, nunca me saldrá, pero al 95 por ciento será que no si es en seco, pero si es en agua se abren mucho más las posibilidades, sí que hay más riesgo de una caída pero hay más posibilidades de hacer un podio, es cierto que me he encontrado bien en agua y que cada vez que sales a pista tienes que entender el estado y te encuentras diferente, pero estamos en la sensación de esos pilotos que no están en forma, que están en la parte trasera de la tabla, y piensan que si llueve 'a ver si pescamos algo', y así estoy yo ahora', reconoce sincero Márquez.

'Hoy ha sido un día que sea por las condiciones o por el circuito, me he visto mucho más cerca de lo que he estado en Portimao y en Jerez, más cerca de los de arriba, pues sobre todo esa diferencia no es significativa pero estar primero en el FP3, sea en agua o no, y hacer un buen ritmo es bueno', recuerda Marc Márquez.

'Sí que ha sido que al ir en agua he pensado 'no se me ha olvidado ir en moto', podía hacer todas las curvas como quería yo, no era eso de que perdía mucho en una curva y ganaba mucho en otra, sino que podía pilotar como quería y en seco por la tarde me ha costado más como era lógico y hay dos o tres curvas en las que pierdo mucho, luego lo puedo recuperar en otras, pero el límite es el límite y no se llega a más así que mañana la estrategia dependerá mucho de las condiciones', continúa el piloto de Repsol Honda.

'Si es en agua, lógicamente, será más lotería y más peligroso por la posibilidad de caerse, pero si es en agua también puedo empezar y pensar sólo en mi pilotaje, en intentar entender, en dar el ciento por ciento, mientras que si es en seco tendré que salir pensando, gestionando el físico para llegar a las 27 vueltas en una condición estable para acabar bien la carrera', reconoce el piloto.

Lo que si tenía claro Marc Márquez es que no quiere una carrera entre banderas (flag to flag): 'prefiero o agua o seco, 'flag to flag' significa que -aunque siempre se me ha dado muy bien-, que ahora que mi condición no es perfecta, simplemente porque aun noto que cuando la moto hace un extraño, un movimiento agresivo no la tengo completamente controlada, no tengo la fuerza, me voy mucho al lado izquierdo a donde me siento bien'.

'No me gustaría afrontar mañana una carrera 'flag to flag', pero si es así intentaremos adaptarnos de la mejor manera, pero esperemos que no sea así; no gusta a nadie el 'flag to flag' así que esperemos que sea una carrera completamente en agua o completamente en seco', señaló el piloto de Repsol.

Márque explicó que volver sobre sus pasos en la configuración de la moto le ha ayudado pues 'este regreso a la moto que conocía más me está ayudando a entender mejor la pista, pero la razón lógica ha sido el tiempo, la lluvia y todo esto, pues es una moto que conozco mejor y así no salimos con un concepto completamente nuevo en agua'.

'También sé que es una moto más crítica, más física que la que llevaba en Jerez y Portimao, pero la entiendo mucho más y eso no quiere decir que el resultado tenga que ser mejor, pero sí que es mi moto del futuro, no es la mejor moto porque es muy física y cuesta un poco más, pero para el futuro está claro que es mi puesta a punto', asegura convencido el ocho veces campeón del mundo.

'En agua me he sentido mucho mejor porque me 'estresaba' mucho menos y me podía centrar en el pilotaje, mientras que en seco me tengo que esforzar mucho y tenga la puesta a punto que tenga continúo perdiendo en algunos tipos de curva, como la uno, la cinco o la ocho, que son de derecha y sí que es verdad que en las curvas de izquierda me siento un poco mejor, completamente normal', afirma el piloto de Repsol Honda. EFE