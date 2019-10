Marc Márquez sobre Alex 'ha sabido sufrir y ha sacado unos puntillos'

Phillip Island (Australia), 27 oct (EFE).- Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) también tuvo un momento para valorar la situación y resultado de su hermano Alex Márquez en Moto2, en donde se juega el título y reconoció que 'ha sabido sufrir y ha sacado unos puntillos'.

Márquez fue de los primeros en ir a ver a su hermano Alex. 'Lo primero que le he dicho es que en Malasia será diferente, será mejor, pues lleva dos carreras en las que ha sufrido un poquito, en fines de semana especiales, con lluvia y no lluvia, poca adherencia. Pero no tiene que dudar nada de su talento, porque es el mismo Álex que ganó cuatro carreras consecutivas, el mismo que tenemos ahora a final de año'.

'Dentro de lo malo, está 28 puntos por delante y los otros tienen que arriesgar más que él', continuó explicado Marc Márquez.

'No es fácil hacer esto porque acabó sus carreras más cansado que las mías y sabíamos que en este circuito siempre le ha costado un poquito, pero él iba con el ciento por ciento de confianza, porque nosotros siempre se la damos, también los ánimos y lo que necesite', indicó el piloto de Repsol Honda. EFE