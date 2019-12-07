Marcador de la 16ª jornada

EFE -

Madrid, 7 dic (EFE).-

------------------------------VIERNES----------------------------

VILLARREAL 0

ATLÉTICO MADRID 0

------------------------------SÁBADO----------------------------

REAL MADRID 2 Varane (37), Benzema (79)

ESPANYOL 0

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GRANADA 3 Carlos Fernández (48), Soldado (58 p.), Herrera (77)

ALAVÉS 0

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LEVANTE 2 Roger (11, 20 p.)

VALENCIA 4 Roger (48+ pp), Gameiro (57, 59), Ferrán Torres (88)

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BARCELONA 5 Griezmann (7), Messi (17, 41, 83), Luis Suárez (43)

MALLORCA 2 Budimir (35, 64)

------------------------------DOMINGO-------------------------

EIBAR 12.00 (11.00 GMT)

GETAFE -

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BETIS 14.00 (13.00 GMT)

ATHLETIC -

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VALLADOLID 16.00 (15.00 GMT)

REAL SOCIEDAD -

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LEGANÉS 18.30 (17.30 GMT)

CELTA

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OSASUNA 21.00 (20.GMT)

SEVILLA -

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EFE

20191207 https://www.diariolibre.com

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