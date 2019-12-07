Marcador de la 16ª jornada

Madrid, 7 dic (EFE).-
------------------------------VIERNES----------------------------
VILLARREAL 0
ATLÉTICO MADRID 0
------------------------------SÁBADO----------------------------
REAL MADRID 2 Varane (37), Benzema (79)
ESPANYOL 0
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GRANADA 3 Carlos Fernández (48), Soldado (58 p.), Herrera (77)
ALAVÉS 0
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LEVANTE 2 Roger (11, 20 p.)
VALENCIA 4 Roger (48+ pp), Gameiro (57, 59), Ferrán Torres (88)
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BARCELONA 5 Griezmann (7), Messi (17, 41, 83), Luis Suárez (43)
MALLORCA 2 Budimir (35, 64)
------------------------------DOMINGO-------------------------
EIBAR 12.00 (11.00 GMT)
GETAFE -
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BETIS 14.00 (13.00 GMT)
ATHLETIC -
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VALLADOLID 16.00 (15.00 GMT)
REAL SOCIEDAD -
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LEGANÉS 18.30 (17.30 GMT)
CELTA
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OSASUNA 21.00 (20.GMT)
SEVILLA -
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EFE