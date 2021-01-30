Marcador de la 19ª jornada

Berlín, 30 ene (EFE).-
---------------------------------VIERNES------------------------- -----
2- STUTTGART- Kalajdzic (65), Wamangituka (72)
0- MAGUNCIA
--------------------------------SÁBADO---------------------------
4 BAYERN - Boateng (32), Müller (43), Lewandowski (57), Gnabry (63)
1-HOFFENHEIM - Kramaric (44)
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3- BORUSSIA DORTMUND- Delaney (26), Sancho (63), Udokai (75, pp).
1- AUGSBURGO- Hahn (10)
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1- UNION BERLIN - Knoche (31)
1- BOR. MÖNCHENGLADBACH- Plea (59)
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1- WERDER BREMEN - Möhwald (77)
1- SCHALKE - Mascarell (38)
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3- EINTRACHT FRÁNCFORT - Silva (67) (93, p.), Hinteregger (85)
1- HERTHA - Piatek (66)
-------------------------MÄS TARDE---------------------------
-RB LEIPZIG
-Bayer Leverkusen empieza a las 18:30 GMT
-----------------------DOMINGO------------------------------
Colonia-Arminia Bielefeld (15:30) y Wolfsburgo-Friburgo (18:00).EFE