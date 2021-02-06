Internacional

Marcador de la 20ª jornada

EFE -

Berlín, 6 feb (EFE).-

---------------------------------VIERNES------------------------- -----

0- HERTHA

1- BAYERN - Coman (21)

--------------------------------SÁBADO---------------------------

0-SCHALKE

3-LEIPZIG- Mukiele (45), Sabitzer (75), Orban (87)

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2-FRIBURGO Jeong (50), Schmid (52)

1-BORUSSIA DORTMUND Moukoko (76)

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5-BAYER LEVERKUSEN- Demirbay (18, 31), Bailey (56), Wirtz (68), Gray (84)

2-STUTTGART- Kalajdzic (50, 77)

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1-MAGUNCIA - Niakkaté (22, p.)

0-UNION BERLIN

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0-AUGSBURGO

2-WOLFSBURGO - Weghorst (38), Baku (59)

------------------------MÁS TARDE-----------------------------

-BOR. MÖNCHENGLADBACH

-COLONIA 18:30.

----------------------DOMINGO-------------------------------

HOFFENHEIM-EINTRACHT FRÁNCFORT (15:30) y ARMINIA BIELEFELD-WERDER BREMEN (18:00). EFE

20210206 https://www.diariolibre.com

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