Internacional

Marcador de la 21ª jornada

EFE -

Madrid, 25 ene (EFE).-

---------------------------VIERNES--------------------

OSASUNA 2 Rubén García (81 p.)

LEVANTE 0 Íñigo Pérez (84)

---------------------------SÁBADO--------------------

ESPANYOL 1 Raúl de Tomás (63)

ATHLETIC 1 Villalibre (12)

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VALENCIA 2 Jordi Alba (48 pm), Maxi Gómez (77)

BARCELONA 0

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ALAVÉS 1 Joselu 880)

VILLARREAL 2 Bacca (10), Fer Niño (89)

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SEVILLA 2 De Jong (11), Nolito (34)

GRANADA 0

--------------------------DOMINGO-------------------

AT. MADRID -

LEGANÉS - 12.00 (11.00 GMT)

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CELTA -

EIBAR - 14.00 (13.00 GMT)

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GETAFE -

BETIS - 16.00 (15.00 GMT)

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REAL SOCIEDAD -

MALLORCA - 18.30 (17.30 GMT)

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VALLADOLID -

REAL MADRID - 21.00 (20.00 GMT)

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EFE

20200125 https://www.diariolibre.com

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