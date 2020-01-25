Marcador de la 21ª jornada

Madrid, 25 ene (EFE).-
---------------------------VIERNES--------------------
OSASUNA 2 Rubén García (81 p.)
LEVANTE 0 Íñigo Pérez (84)
---------------------------SÁBADO--------------------
ESPANYOL 1 Raúl de Tomás (63)
ATHLETIC 1 Villalibre (12)
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VALENCIA 2 Jordi Alba (48 pm), Maxi Gómez (77)
BARCELONA 0
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ALAVÉS 1 Joselu 880)
VILLARREAL 2 Bacca (10), Fer Niño (89)
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SEVILLA 2 De Jong (11), Nolito (34)
GRANADA 0
--------------------------DOMINGO-------------------
AT. MADRID -
LEGANÉS - 12.00 (11.00 GMT)
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CELTA -
EIBAR - 14.00 (13.00 GMT)
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GETAFE -
BETIS - 16.00 (15.00 GMT)
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REAL SOCIEDAD -
MALLORCA - 18.30 (17.30 GMT)
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VALLADOLID -
REAL MADRID - 21.00 (20.00 GMT)
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EFE