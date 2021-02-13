Internacional

Marcador de la 21ª jornada

EFE -

Berlín, 13 feb (EFE).-

---------------------------------VIERNES------------------------- -----

2- LEIPZIG - Olmo (38, p.), Nkuku (43)

1- AUGSBURGO - Caligiuri (77)

--------------------------------SÁBADO---------------------------

2- BORUSSIA DORTMUND - Sancho (24), Haaland (81)

2- HOFFENHEIM- Dabbur (31), Bebou (51)

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2- BAYER LEVERKUSEN - Alario (14), Schick (84)

2- MAGUNCIA- Glatzel (89), Stöger (92)

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0-WERDER BREMEN

0-FRIBURGO

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1-STUTTGART- Kalajdzic (45)

1-HERTHA - Netz (82)

--------------------------------MÁS TARDE-----------------------

UNION BERLÍN

SCHALKE 18:30.

------------------------------DOMINGO--------------------------

EINTRACH FRÁNCFORT-COLONIA (15:30) y WOLFSBURGO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (18:00)

-----------------------------LUNES----------------------------

BAYERN-ARMINIA BIELEFELD (20:30).

----------------------------------------------------------EFE

20210213 https://www.diariolibre.com

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