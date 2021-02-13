Marcador de la 21ª jornada

Berlín, 13 feb (EFE).-
---------------------------------VIERNES------------------------- -----
2- LEIPZIG - Olmo (38, p.), Nkuku (43)
1- AUGSBURGO - Caligiuri (77)
--------------------------------SÁBADO---------------------------
2- BORUSSIA DORTMUND - Sancho (24), Haaland (81)
2- HOFFENHEIM- Dabbur (31), Bebou (51)
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2- BAYER LEVERKUSEN - Alario (14), Schick (84)
2- MAGUNCIA- Glatzel (89), Stöger (92)
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0-WERDER BREMEN
0-FRIBURGO
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1-STUTTGART- Kalajdzic (45)
1-HERTHA - Netz (82)
--------------------------------MÁS TARDE-----------------------
UNION BERLÍN
SCHALKE 18:30.
------------------------------DOMINGO--------------------------
EINTRACH FRÁNCFORT-COLONIA (15:30) y WOLFSBURGO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (18:00)
-----------------------------LUNES----------------------------
BAYERN-ARMINIA BIELEFELD (20:30).
----------------------------------------------------------EFE