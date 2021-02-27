Marcador de la 23ª jornada

Berlín, 27 feb (EFE).-
-------------VIERNES- -----
EINTRACHT FRÁNCFORT 1 Silva (9)
WERDER BREMEN 2 Gebre Selasie (47), Sargent (62)
-------------SÁBADO-------
BAYERN 5 Choupo-Moting (18), Lewandowski (34, 65), Gnabry (82, 86)
COLONIA 1 Skhiri (49)
-----------------------------
BORUSSIA DORTMUND 3 Dahoud (49), Sancho (58,p.), Reinier (81)
ARMINIA BIEFELD 0
-----------------------------
WOLFSBURGO 2 Klünter (37, pp), Lacroix (90)
HERTHA 0
-----------------------------
STUTTGART 5 Endo (10, 26), Kalajdzic (34), Klement (88), Didavi (93)
SCHALKE 1 Kolasinac (40)
-------------------------------
-RB LEIPZIG 18.30
-BOR.MÖNCHENGLADBACH
---------DOMINGO-----------
-UNION BERLIN
-HOFFENHEIM 13:30
------------------------------
-MAGUNCIA
-AUGSBURGO 15:30
------------------------------
-BAYER LEVERKUSEN
-FRIBURGO 18:00
-----------------------------EFE