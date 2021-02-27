Internacional

Marcador de la 23ª jornada

EFE -

Berlín, 27 feb (EFE).-

-------------VIERNES- -----

EINTRACHT FRÁNCFORT 1 Silva (9)

WERDER BREMEN 2 Gebre Selasie (47), Sargent (62)

-------------SÁBADO-------

BAYERN 5 Choupo-Moting (18), Lewandowski (34, 65), Gnabry (82, 86)

COLONIA 1 Skhiri (49)

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BORUSSIA DORTMUND 3 Dahoud (49), Sancho (58,p.), Reinier (81)

ARMINIA BIEFELD 0

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WOLFSBURGO 2 Klünter (37, pp), Lacroix (90)

HERTHA 0

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STUTTGART 5 Endo (10, 26), Kalajdzic (34), Klement (88), Didavi (93)

SCHALKE 1 Kolasinac (40)

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-RB LEIPZIG 18.30

-BOR.MÖNCHENGLADBACH

---------DOMINGO-----------

-UNION BERLIN

-HOFFENHEIM 13:30

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-MAGUNCIA

-AUGSBURGO 15:30

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-BAYER LEVERKUSEN

-FRIBURGO 18:00

-----------------------------EFE

20210227 https://www.diariolibre.com

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