Internacional

Marcador de la 24ª jornada

EFE -

Berlín, 6 mar (EFE).-

---------------------------------VIERNES-------------------------

0-SCHALKE

0- MAGUNCIA

--------------------------------SÁBADO-------------------------

0-BOR. MÖNCHENGLADBACH

1-BAYER LEVERKUSEN - Schick (77)

---------------------------------------------------------------

0-FRIBURGO

3-RB LEIPZIG - Nkunku (40), Sörloth (64), Forsberg (80)

---------------------------------------------------------------

2-HERTHA- Piatek (62), Lukabakio (89, p.)

1-AUGSBURGO - Benes (2)

---------------------------------------------------------------

2-HOFFENHEIM - Baumgartner (8), Kramaric (41)

1-WOLFSBURGO- Weghorst (23)

--------------------------------------------------------------

1-EINTRACHT FRÄNCFORT - Kostic (69)

1-STUTTGART -Kalajzic (68)

-----------------------------MÁS TARDE--------------------------

BAYERN

BORUSSIA DORTMUND empieza a las 18:30)

----------------------------DOMINGO----------------------------

COLONIA

WERDER BREMEN 15:·30

--------------------------------------------------------------

ARMINIA BIELEFELD

UNION BERLÍN 18:00

-------------------------------------------------------------EFE

20210306 https://www.diariolibre.com

Temas

Deportes

+ Leídas