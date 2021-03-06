Marcador de la 24ª jornada

-agrega resultado del Bayern-Dortmund-
Berlín, 6 mar (EFE).-
---------------------------------VIERNES-------------------------
0-SCHALKE
0- MAGUNCIA
--------------------------------SÁBADO-------------------------
4-BAYERN - Lewandowski (26, 44,p., 90), Goretzka (88)
2-BORUSSIA DORTMUND -Haaland (2, 9)
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0-BOR. MÖNCHENGLADBACH
1-BAYER LEVERKUSEN - Schick (77)
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0-FRIBURGO
3-RB LEIPZIG - Nkunku (40), Sörloth (64), Forsberg (80)
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2-HERTHA- Piatek (62), Lukabakio (89, p.)
1-AUGSBURGO - Benes (2)
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2-HOFFENHEIM - Baumgartner (8), Kramaric (41)
1-WOLFSBURGO- Weghorst (23)
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1-EINTRACHT FRÄNCFORT - Kostic (69)
1-STUTTGART -Kalajzic (68)
----------------------------DOMINGO----------------------------
COLONIA
WERDER BREMEN 15:·30
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ARMINIA BIELEFELD
UNION BERLÍN 18:00
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