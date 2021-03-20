Internacional

Marcador de la 26ª jornada

EFE -

Berlín, 20 mar (EFE).-

---------------------------------VIERNES-------------------------

0-ARMINIA BIELEFELD

1-RB LEIPZIG - Sabitzer (46)

--------------------------------SÁBADO-------------------------

4-BAYERN - Lewandowski (17, 23, 39), Gnabry (22)

0-STUTTGART

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2-COLONIA - Duda (35,.p), Jakobs (65)

2-BORUSSIA DORTMUND- Haaland (2, 90)

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5-EINTRACH FRÁNCFORT- Silva (2, 41). Amdrich (35, pp), Kostic (39), Chandler (92)

2-UNION BERLÍN- Kruse (7, 48)

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1-WERDER BREMEN-Möhwald (45)

2-WOLFSBURGO- Lacroix (8), Weghorst (42)

-------------------Más tarde----------------------------------

-SCHALKE

-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 18:30

--------------------DOMINGO-----------------------------------

Hoffenheim-Maguncia (13:30), Hertha-Bayer Leverkusen (15:30) y Friburgo-Augsburgo (18:00).EFE

20210320 https://www.diariolibre.com

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