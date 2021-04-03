Internacional

Marcador de la 27ª jornada

EFE -

Berlín, 3 abr (EFE).-

--------------------------------SÁBADO-------------------------

1-BORUSSIA DORTMUND - Hummels (45)

2-EINTRACHT FRÁNCFORT- Schulz (11, pp), Silva(87 )

--------------------------------------------------------------7

2-BAYER LEVERKUSEN -Alario (26), Schick (72)

1-SCHALKE -Huntelaar (81)

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2-AUGSBURO - Vargas (8), Hahn (23)

1-HOFFENHEIM -Skov (86)

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1-WOLFSBURGO - Brekalo (69)

0-COLONIA

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1-MAGUNCIA -Brosinski (56)

1-BIELEFELD- Voglsammer (75)

---------------------------Más tarde-------------------------

-RB LEIPZIG

-BAYERN 18:30

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-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

-FRIBURGO 20:30

--------------------------DOMINGO----------------------------

Stuttgart-Werder Bremen (15:30) y Union Berlín-Hertha (18:00).EFE

20210403 https://www.diariolibre.com

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