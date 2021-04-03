Marcador de la 27ª jornada

Berlín, 3 abr (EFE).-
--------------------------------SÁBADO-------------------------
1-BORUSSIA DORTMUND - Hummels (45)
2-EINTRACHT FRÁNCFORT- Schulz (11, pp), Silva(87 )
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2-BAYER LEVERKUSEN -Alario (26), Schick (72)
1-SCHALKE -Huntelaar (81)
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2-AUGSBURO - Vargas (8), Hahn (23)
1-HOFFENHEIM -Skov (86)
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1-WOLFSBURGO - Brekalo (69)
0-COLONIA
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1-MAGUNCIA -Brosinski (56)
1-BIELEFELD- Voglsammer (75)
---------------------------Más tarde-------------------------
-RB LEIPZIG
-BAYERN 18:30
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-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
-FRIBURGO 20:30
--------------------------DOMINGO----------------------------
Stuttgart-Werder Bremen (15:30) y Union Berlín-Hertha (18:00).EFE