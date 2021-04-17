Marcador de la 29ª jornada

Berlín, 17 abr (EFE).-
-------------------------------VIERNES-------------------------
0-RB LEIPZIG
0-HOFFENHEIM
------------------------------SÁBADO--------------------------
2-WOLFSBURGO -Weghorst (35), Philipp (53)
3-BAYERN - Musiala (15, 37), Choupo Moting (24)
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4-BOR. MÖNCHENGLADBACH Ginter (10), Hofmann (60), Bensebaini (67), Wolf (95)
0-EINTRACHT FRÁNCFORT
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4-FRIBURGO- Höler (7), Sallai (22), Günter (50, 74)
0-SCHALKE
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2-UNION BERLÍN - Prömel (20), Musa (43)
1-STUTTGART - Forster (49)
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0-AUGSBURGO
0-ARMINIA BIELEFELD
---------------------------MÁS TARDE-----------------------
-BAYER LEVERKUSEN
-COLONIA 18:30
-------------------------DOMINGO---------------------------
-BORUSSIA DORTMUND
-WERDER BREMEN 15:30.
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-MAGUNCIA
-HERTHA aplazado
-----------------------------------------------------------EFE