Internacional

Marcador de la 29ª jornada

EFE -

Berlín, 17 abr (EFE).-

-------------------------------VIERNES-------------------------

0-RB LEIPZIG

0-HOFFENHEIM

------------------------------SÁBADO--------------------------

2-WOLFSBURGO -Weghorst (35), Philipp (53)

3-BAYERN - Musiala (15, 37), Choupo Moting (24)

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4-BOR. MÖNCHENGLADBACH Ginter (10), Hofmann (60), Bensebaini (67), Wolf (95)

0-EINTRACHT FRÁNCFORT

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4-FRIBURGO- Höler (7), Sallai (22), Günter (50, 74)

0-SCHALKE

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2-UNION BERLÍN - Prömel (20), Musa (43)

1-STUTTGART - Forster (49)

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0-AUGSBURGO

0-ARMINIA BIELEFELD

---------------------------MÁS TARDE-----------------------

-BAYER LEVERKUSEN

-COLONIA 18:30

-------------------------DOMINGO---------------------------

-BORUSSIA DORTMUND

-WERDER BREMEN 15:30.

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-MAGUNCIA

-HERTHA aplazado

-----------------------------------------------------------EFE

20210417 https://www.diariolibre.com

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