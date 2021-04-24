Internacional

Marcador de la 31ª jornada

EFE -

Berlín, 24 abr (EFE).-

-----------------------------VIERNES-------------------------

2-AUGSBURGO- Gumny (54), Vargas (72)

3-COLONIA- Duda (8, 33), Kainz (23)

-------------------------------SÁBADO------------------------

2-MAGUNCIA - Burkard (3), Quaison (37)

1-BAYERN - Lewandowski (94)

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0-WOLFSBURGO

2-BORUSSIA DORTMUND - Haaland (12, 68)

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1-FRIBURGO- Grifo (81)

1-HOFFENHEIM - Kramaric (40)

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3-UNION BERLÍN -Pohanpalo (51, 53, 67)

1-WERDER BREMEN- Gebre Selasie (82)

--------------------------MÁS TARDE--------------------------

-BAYER LEVERKUSEN

-EINTRACHT FRÁNCFORT

------------------------DOMINGO------------------------------

-RB LEIPZIG

-STUTTGART 15:30.

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-BOR-MÖNCHENGLADBACH

-ARMINIA BIELEFELD 18:00

-------------------------------------------------------------EFE

20210424 https://www.diariolibre.com

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