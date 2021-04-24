Marcador de la 31ª jornada

Berlín, 24 abr (EFE).-
-----------------------------VIERNES-------------------------
2-AUGSBURGO- Gumny (54), Vargas (72)
3-COLONIA- Duda (8, 33), Kainz (23)
-------------------------------SÁBADO------------------------
2-MAGUNCIA - Burkard (3), Quaison (37)
1-BAYERN - Lewandowski (94)
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0-WOLFSBURGO
2-BORUSSIA DORTMUND - Haaland (12, 68)
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1-FRIBURGO- Grifo (81)
1-HOFFENHEIM - Kramaric (40)
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3-UNION BERLÍN -Pohanpalo (51, 53, 67)
1-WERDER BREMEN- Gebre Selasie (82)
--------------------------MÁS TARDE--------------------------
-BAYER LEVERKUSEN
-EINTRACHT FRÁNCFORT
------------------------DOMINGO------------------------------
-RB LEIPZIG
-STUTTGART 15:30.
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-BOR-MÖNCHENGLADBACH
-ARMINIA BIELEFELD 18:00
-------------------------------------------------------------EFE