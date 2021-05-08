Marcador de la 32ª jornada

Berlín, 9 may (EFE).-
-----------------------------VIERNES-------------------------
2-STUTTGART- Förster (11), Kalajdzic (74)
1-AUGSBURGO- Niederlechner (59)
-------------------------------SÁBADO------------------------
3-BORUSSIA DORTMUND - Reus (7), Sancho (52, 87)
2-RB LEIPZIG - Klostermann (63), Olmo (77)
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0-WERDER BREMEN
0-BAYER LEVERKUSEN
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2-WOLFSBURGO - Brekalo (12, 63)
0-UNION BERLÍN
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4-HOFFENHEIM - Kramaric (47), Akpoguma (51), Baumgartner (60), Bebou (64)
2-SCHALKE- Uth (12), Mustafi (42)
--------------------------MÁS TARDE---------------------------
BAYERN
BOR. MÖNCHENGLADBACH 18:30
-------------------------DOMINGO--------------------------------
COLONIA-FRIBURGO (13:30), EINTRACHT FRÁNCFORT-MAGUNCIA (15:30) y HERTHA-ARMINIA BIELEFELD (18:00).EFE