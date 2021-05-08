Internacional

Marcador de la 32ª jornada

EFE -

Berlín, 9 may (EFE).-

-----------------------------VIERNES-------------------------

2-STUTTGART- Förster (11), Kalajdzic (74)

1-AUGSBURGO- Niederlechner (59)

-------------------------------SÁBADO------------------------

3-BORUSSIA DORTMUND - Reus (7), Sancho (52, 87)

2-RB LEIPZIG - Klostermann (63), Olmo (77)

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0-WERDER BREMEN

0-BAYER LEVERKUSEN

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2-WOLFSBURGO - Brekalo (12, 63)

0-UNION BERLÍN

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4-HOFFENHEIM - Kramaric (47), Akpoguma (51), Baumgartner (60), Bebou (64)

2-SCHALKE- Uth (12), Mustafi (42)

--------------------------MÁS TARDE---------------------------

BAYERN

BOR. MÖNCHENGLADBACH 18:30

-------------------------DOMINGO--------------------------------

COLONIA-FRIBURGO (13:30), EINTRACHT FRÁNCFORT-MAGUNCIA (15:30) y HERTHA-ARMINIA BIELEFELD (18:00).EFE

20210508 https://www.diariolibre.com

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