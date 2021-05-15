Internacional

Marcador de la 33ª jornada

EFE -

Berlín, 15 may (EFE).-

-----------------------------SÁBADO-------------------------

2-FRIBURGO- Gulde (28), Günter (81)

2-BAYERN- Lewandowski (26, p.), Sané (53)

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1-ARMINIA BIELEFELD- VOGLSAMMER (23)

1-HOFFENHEIM -Kramaric (5)

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4-SCHALKE - Huntelaar (15), Idrizi (53), Flick (60), Hoppe (64)

3-EINTRACH FRÁNCFORT - Silva (29), Salif Sané (51, pp), Silva (72)

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1-BOR.MÖNCHENGLADBACH - Stindl (45)

2-STUTTGART -Endo (72), Stenzel (78)

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1-BAYER LEVERKUSEN - Wirtz (26)

1-UNION BERLÍN- Pohjanpalo (72)

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2-AUGSBURGO -Rani Khedira (57), Caligiuri (90)

0-WERDER BREMEN

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0-HERTHA

0-COLONIA

--------------------------DOMINGO-----------------------------

-MAGUNCIA

-BORUSSIA DORTMUND 18:00

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-RB LEIPZIG

-WOLFSBURGO 18:30

------------------------------------------------------------EFE

20210515 https://www.diariolibre.com

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