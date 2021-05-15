Marcador de la 33ª jornada

Berlín, 15 may (EFE).-
-----------------------------SÁBADO-------------------------
2-FRIBURGO- Gulde (28), Günter (81)
2-BAYERN- Lewandowski (26, p.), Sané (53)
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1-ARMINIA BIELEFELD- VOGLSAMMER (23)
1-HOFFENHEIM -Kramaric (5)
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4-SCHALKE - Huntelaar (15), Idrizi (53), Flick (60), Hoppe (64)
3-EINTRACH FRÁNCFORT - Silva (29), Salif Sané (51, pp), Silva (72)
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1-BOR.MÖNCHENGLADBACH - Stindl (45)
2-STUTTGART -Endo (72), Stenzel (78)
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1-BAYER LEVERKUSEN - Wirtz (26)
1-UNION BERLÍN- Pohjanpalo (72)
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2-AUGSBURGO -Rani Khedira (57), Caligiuri (90)
0-WERDER BREMEN
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0-HERTHA
0-COLONIA
--------------------------DOMINGO-----------------------------
-MAGUNCIA
-BORUSSIA DORTMUND 18:00
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-RB LEIPZIG
-WOLFSBURGO 18:30
------------------------------------------------------------EFE