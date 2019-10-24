Marcador de la tercera jornada

Madrid, 23 oct (EFE).-
-------------------GRUPO E--------------------
GENK
LIVERPOOL (21.00)
------------------------------------------------
SALZBURGO
NÁPOLES (21.00)
-------------------GRUPO F--------------------
INTER DE MILÁN
BORUSSIA DORTMUND (21.00)
------------------------------------------------
SLAVIA PRAGA
BARCELONA (21.00)
------------------GRUPO G---------------------
LEIPZIG, 2 Laikmer (49), Sabitzer (59)
ZENIT, 1 Rakitskiy (25)
------------------------------------------------
BENFICA
LYON (21.00)
------------------GRUPO H-----------------------
AJAX, 0
CHELSEA, 1 Batshuayi (86)
------------------------------------------------
LILLE
VALENCIA (21.00)
EFE