Internacional

Marcador de la tercera jornada

EFE -

Madrid, 23 oct (EFE).-

-------------------GRUPO E--------------------

GENK

LIVERPOOL (21.00)

------------------------------------------------

SALZBURGO

NÁPOLES (21.00)

-------------------GRUPO F--------------------

INTER DE MILÁN

BORUSSIA DORTMUND (21.00)

------------------------------------------------

SLAVIA PRAGA

BARCELONA (21.00)

------------------GRUPO G---------------------

LEIPZIG, 2 Laikmer (49), Sabitzer (59)

ZENIT, 1 Rakitskiy (25)

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BENFICA

LYON (21.00)

------------------GRUPO H-----------------------

AJAX, 0

CHELSEA, 1 Batshuayi (86)

------------------------------------------------

LILLE

VALENCIA (21.00)

EFE

20191023 https://www.diariolibre.com

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