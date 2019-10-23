Marcador de la tercera jornada

Madrid, 22 oct (EFE).-
-------------------GRUPO A--------------------
BRUJAS 0
PSG 5 Icardi (7, 63), Mbappe (61, 79, 83)
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GALATASARAY 0
REAL MADRID 1 Kroos (18)
-------------------GRUPO B--------------------
OLYMPIACOS 2 El Arabi (23), Guilherme (79)
BAYERN MÚNICH 3 Lewandowski (34, 62), Tolisso (75)
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TOTTENHAM 5 Kane (9, 72), Son (16, 44), Lamela (57)
ESTRELLA ROJA 0
------------------GRUPO C---------------------
SHAKHTAR DONETSK 2 Konoplyanka (17), Dodo (75)
DINAMO ZAGREB 2 Dani Olmo (25), Orsic (60 p.)
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MANCHESTER CITY 5 Agüero (34, 39 p.), Sterling (58, 64, 69)
ATALANTA 1 Malinovskyi (28 p.)
------------------GRUPO D---------------------
ATLÉTICO MADRID 1 Morata (78)
BAYER LEVERKUSEN 0
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JUVENTUS 2 Dybala (77, 80)
LOKOMOTIV MOSCÚ 1 Aleksei Miranchuk (30)
EFE