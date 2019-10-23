Internacional

Marcador de la tercera jornada

EFE -

Madrid, 22 oct (EFE).-

-------------------GRUPO A--------------------

BRUJAS 0

PSG 5 Icardi (7, 63), Mbappe (61, 79, 83)

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GALATASARAY 0

REAL MADRID 1 Kroos (18)

-------------------GRUPO B--------------------

OLYMPIACOS 2 El Arabi (23), Guilherme (79)

BAYERN MÚNICH 3 Lewandowski (34, 62), Tolisso (75)

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TOTTENHAM 5 Kane (9, 72), Son (16, 44), Lamela (57)

ESTRELLA ROJA 0

------------------GRUPO C---------------------

SHAKHTAR DONETSK 2 Konoplyanka (17), Dodo (75)

DINAMO ZAGREB 2 Dani Olmo (25), Orsic (60 p.)

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MANCHESTER CITY 5 Agüero (34, 39 p.), Sterling (58, 64, 69)

ATALANTA 1 Malinovskyi (28 p.)

------------------GRUPO D---------------------

ATLÉTICO MADRID 1 Morata (78)

BAYER LEVERKUSEN 0

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JUVENTUS 2 Dybala (77, 80)

LOKOMOTIV MOSCÚ 1 Aleksei Miranchuk (30)

EFE

20191022 https://www.diariolibre.com

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