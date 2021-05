Marcel Granollers el primer español en ganar en dobles: 'Es algo increíble'

Madrid, 9 may (EFE).- Marcel Granollers se convirtió en el primer jugador español en lograr el título de dobles en toda la historia del Masters 1000 de Madrid, al vencer junto al argentino Horacio Zeballos, al dueto croata formado por Nikola Mektic y Mate Pavic, segundos cabezas de serie, por 1-6, 6-3 y 10-8.

'El dobles tiene estas cosas. Ellos han estado muy bien en el primer set y no encontrábamos la forma de hacerles daño pero el formato que hay ahora te da opciones de engancharte al partido. Siempre estás vivo si mantienes tu saque. Hemos intentado eso, mantener el saque y si hacían algún error, aprovecharlo. Es una sensación increíble. Es una de las experiencias más bonitas de mi vida', analizó Granollers.

'Es algo increíble. Ganar un torneo de esta magnitud y más en casa lo hace especial. A nivel personal es el primer torneo que consigo ganar en casa al margen de las Copas Davis', apuntó Marcel Granollers.

La posibilidad de ganar un Grand Slam junto a Zeballos, con el que forma un equipo consolidado, no quita el sueño al tenista español. 'El dobles está muy igualado y hay muchas parejas con posibilidades de ganar cualquier torneo. Sabemos que ganar un Grand Slam es complicado, depende de muchos factores de tener una pizca de suerte. No nos obsesiona eso'.

El tenista español elogió a su compañero, Zeballos, que superó el récord en dobles de su paisano Guillermo Vilas. 'Tener una pareja fija y dedicarnos solo al dobles ayuda mucho a estar más estructurados y entrenados. Saber lo que nos va bien o no y una manera de jugar sólida. También que él es zurdo y yo diestro y nos adaptamos bien a otras superficie. Tenemos buena energía dentro y fuera de la pista', desveló.

Marcel Granollers se siente feliz en Madrid. 'En Madrid últimamente he logrado grandes resultados y he vivido momentos muy bonitos que me ponen muy feliz. Cuando llego aquí me siento muy querido y me lo ponen fácil. Me siento como en casa. Todo es llevadero y por suerte se ha reflejado con el título conseguido', destacó.

Feliciano López, director del torneo de Madrid y habitual en el circuito ATP, entregó el trofeo a los campeones. Una sensación extraña para Marcel Granollers que ha compartido tantas vivencias con Feliciano.

'Un poco rara la sensación de que te dé el trofeo Feliciano López al que estoy acostumbrado de verle en vestuarios y jugar con él. Pero en poco volverá al ruedo y la organización del torneo ha sido un lujo', insistió Marcel. EFE