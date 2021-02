Marcelinho: 'Si estamos aquí es por algo y queremos seguir luchando'

Madrid, 12 feb (EFE).- Marcelinho Huertas, jugador brasileño del Lenovo Tenerife, admitió este viernes que, aunque el Real Madrid es el favorito indiscutible en la semifinal de la Copa del Rey, ellos quieren 'seguir luchando', ya que si han llegado hasta dicho partido 'es por algo' y cree que tienen sus opciones de alcanzar a la primera final de la historia del equipo canario si trabajan 'duro'.

'Ellos son los favoritos, no hay que discutirlo, ellos lo saben y no se qué tipo de presión pueden tener de fuera o dentro del club para ganarnos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y competir, no tenemos la obligación de ganar y si lo hacemos sería algo muy importante para nosotros, pero dejamos que ellos vayan con el título de favoritos', dijo en rueda de prensa.

Consideró que los blancos son 'un equipo acostumbrado a jugar este tipo de torneos y que siempre va a estar compitiendo por los títulos', mientras que los otros clubes 'más pequeños' como el Lenovo Tenerife aspiran a 'dar la sorpresa' en competiciones cortas como la Copa del Rey, en las que depende de la motivación, la preparación y de seguir el plan de juego 'y en nuestro caso de que intentemos estar juntos a nivel de equipo, que es nuestra fortaleza'.

'Tenemos una plantilla acostumbrada a competir con jugadores con experiencia y el equipo, si tiene la oportunidad de ganar al Real Madrid y hacer historia, está capacitado para hacerlo', opinó el brasileño.

También se refirió a la eliminatoria de cuartos de final que ganaron este jueves al San Pablo Hereda Burgos. 'Hicimos un buen partido ayer pero no hay tiempo de estar celebrándolo. Es una victoria importante para nosotros y el club pero tenemos otro reto importante mañana y la Copa es así, tienes que vivir cada momento lo mejor que puedes pero teniendo los pies en el suelo siempre', dijo el veterano base.

'El momento del equipo -continuó- es bueno, llevamos una dinámica muy regular durante todo el año, hemos perdido partidos muy puntuales y competido en casi todos. Solo en dos no hemos estado a la altura de lo que queremos, pero salimos a competir independientemente del rival que esté delante, siempre con respeto'. EFE