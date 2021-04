Marcelino acaba 'muy satisfecho' a pesar del empate

Bilbao, 28 abr (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, acabó 'muy satisfecho' con la 'imagen' ofrecida por sus jugadores a pesar del empate cedido frente al Real Valladolid (2-2) en un partido en el que el equipo rojiblanco se puso dos veces por delante en el marcador.

'No tengo nada que reprochar al equipo, todo lo contrario. Jugamos un muy buen partido en líneas generales. Los goles no han sido errores de bulto y el rival ha aprovechado circunstancias puntuales. Fue una pena no cerrar el partido porque tuvimos juego y ocasiones como para haber ganado', subrayó el técnico.

Marcelino lamentó que 'pequeños detalles' fueron los que impidieron al Athletic lograr un triunfo que 'merecieron' después de haber hecho 'muchas cosas bien'. 'El equipo no se deja ir. Compite, genera juego, presiona ... en absoluto puedo estar en desacuerdo con el juego', incidió.

Sobre el debut de Nico Williams, señaló que valoró la entrada del canterano después del 'esfuerzo de hace tres días' frente al Atlético de Madrid 'de los jugadores de banda'.

'Es un chico joven, todavía juvenil, y es cuestión de darle tiempo para que aporte el talento, la ambición y el trabajo que seguro va a poner de su parte para estar en la plantilla y tener cada vez mas minutos. Estamos encantados de que aparezca la gente joven y que empuje la puerta', destacó el técnico asturiano.

Marcelino admitió, por otro lado, que las opciones europeas del Athletic se han complicado mucho con este empate, pero rechazó rotundamente afrontar los cinco partidos que restan como preparación para la próxima campaña.

'Me niego a que sea una pretemporada. Tenemos que sumar los máximos puntos posibles, ser solventes y poner el máximo esfuerzo y ambición para intentar ganar cada partido. Hoy lo hemos hecho y ese es el camino a seguir. La pretemporada empieza en julio, ahora hay competición', recalcó. EFE

1010062